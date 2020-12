Gaat Brummen vanavond carbidschieten verbieden? Schutters balen van lokale verschillen

De traditie van het carbid schieten houden ze in Brummen graag in ere. Foto: Paul Bosman Foto:

De seinen voor het carbidschieten staan in alle Achterhoekse en Veluwse gemeenten (nog) op groen. Maar onder welke voorwaarden er geknald mag worden, is overal anders. Verwarrend, vinden ervaren carbidschutters uit Brummen.

Twee vriendengroepen die met oud en nieuw al jarenlang bij elkaar komen om te schieten, kijken met spanning naar de raadsvergadering van vanavond. Gaat Brummen het carbidschieten toestaan, of komt er toch nog een verbod? "We hopen op versoepelingen", reageert Paul Bosman uit Eerbeek.

'Twee kilometer verderop andere regels'

Normaal gesproken gooit hij op oudjaarsdag om 09.00 uur de speklappen op de barbecue. "Dan gaan we rond 10.00 uur met vrienden de wei in om te schieten en druppelen er langzaam mensen met oliebollen en koffie binnen." Zo'n 200 tot 300 man komt verdeeld over de dag een kijkje nemen bij de vriendengroep.

Dat die aantallen dit jaar uit den boze zijn, snapt Bosman. Maar dat de gemeente Brummen, naast de al geldende coronamaatregelen, ook nog strenge voorwaarden voor het carbidschieten wil invoeren, snapt hij niet. "Ik vind het jammer dat de ene gemeente geen aanvullende regels heeft, en Brummen wel. We kunnen bij wijze van spreken twee kilometer verderop gaan staan en dan gelden er opeens andere regels."

Strenge voorwaarden

Zo voert buurgemeenten Apeldoorn, naast de landelijke corona-maatregelen, bijvoorbeeld geen nieuwe regels in omtrent het knallen. De strenge voorwaarden in Brummen hebben vooral te maken met het tijdstip: in plaats van tussen 10.00 en 02.00 uur 's nachts mogen er alleen nog tussen 12.00 en 18.00 uur carbidknallen te horen zijn. Ook moeten schutters 18 jaar of ouder zijn.

Daarnaast mogen er in een cirkel van 100 meter dit jaar maximaal vijf melkbussen staan, waardoor het onmogelijk wordt om buitenaf met meerdere kleine groepjes op een perceel te gaan schieten. "Wij hebben een weiland van 150 meter lang, we kunnen daar in groepjes van vier mensen carbidschieten en volgens mij alsnog prima afstand van elkaar houden", aldus Bosman.

Livestreamen

De logica tussen de regels is ook volgens Bas Prins, fervent carbidschieter, ver te zoeken. "In andere gemeenten mag je dan weer wel met meer bussen schieten. En mensen lopen in winkels en pretparken dicht op elkaar, en dan mag je in een open veld maar met vier man bij elkaar staan. Waarom geen mondkapjes dragen en dan hooguit met twintig man bij elkaar komen in de buitenlucht?".

Als lid van het Brummen's Carbid Team organiseert Prins sinds een paar jaar een evenement rondom het carbidschieten. "Vorig jaar hadden we ruim 1500 bezoekers. Tentje erbij, bandje erbij." Om de liefhebbers uit de omgeving toch nog een beetje van de sfeer te laten proeven gaat het team op oudjaarsdag een livestream opzetten. "We proberen er zo maar het beste van te maken, we zijn allang blij dat er iets mag."

Aanscherping

Burgemeester Alex van Hedel van Brummen pleitte vorige week nog voor een totaalverbod op carbidschieten in zijn gemeente. Nog liever had hij gezien dat in de hele regio de melkbussen een jaartje in de schuur zouden moeten blijven, maar daar voelde het overgrote deel van zijn collega-burgemeesters niets voor.

Met het college is de burgemeester uiteindelijk dus uitgekomen op een aanscherping van de regels, waar de gemeenteraad vanavond het laatste woord over heeft. Wat het ook wordt, Bosman en Prins hopen dat ze de melkbussen over een klein maandje weer van stal kunnen halen. "Het zal wel los lopen."

Zie ook: Carbidschietverbod in Brummen? Burgemeester voelt er wel wat voor