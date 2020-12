Gemeente verlost van mogelijk hoofdpijndossier, Vredense Hof naar spoorzone

De grond naast de sport- en turnhal was namelijk bestemd voor bedrijven of detailhandel, zoals een bouwmarkt. Tevergeefs. "Er was vanuit de lagere categorie industrie en grootschalige detailhandel geen interesse voor deze plek", erkent wethouder Inge Klein Gunnewiek.

"De ondernemersvereniging OWIN heeft aangegeven dat de eisen qua uitstraling daarvoor te hoog zijn. De locatie met aankleding in het groen is te duur voor bedrijven, die liever op het industrieterrein gaan zitten."

'De beste plek'

Een hectare van de ruimte naast de turn- en sporthal wordt opgevuld door nieuwbouw voor het huidige woonzorgcentrum Vredense Hof. "Marga Klompé heeft de visie dicht bij het centrum te willen zitten en voor een gebouw van deze omvang past dat op deze plek, want het is een groot gebouw. Dit is de beste plek", aldus Klein Gunnewiek.

Vredense Hof wilde aanvankelijk een verzorgingshuis met 96 wooneenheden op de Wooldseweg, maar dat plan vond het college van B en W voor die plek te grootschalig. Het gebouw zou te veel ruimte innemen op de beoogde locatie en bovendien zouden er bomen voor moeten wijken.

Nu is Marga Klompé uitgekomen bij de spoorzone. "Marga Klompé wil reuring", zegt wethouder Elvira Schepers. "Ze zitten straks dicht bij het centrum en de sporthal. En het Gerrit Komrij College, zodat er een samenwerking kan komen met de afdeling zorg en welzijn van de school. Ook kunnen de ouderen in de sporthal terecht om te sporten, want het is belangrijk dat ze in beweging blijven."

Doorsteek

Klein Gunnewiek benadrukt dat er nog geen plan op tafel ligt. Dat is de volgende stap, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de eventuele doorsteek van de Dingstraat naar de Parallelweg over het spoorwegemplacement of een tunnel er onderdoor.

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken daar werk van te willen maken, nu er mogelijk aan 'coronageld' 10 tot 15 miljoen euro beschikbaar komt vanuit de reservepot van de gemeente, die met 50 miljoen euro goed is gevuld. Het plan moet vóór 2025 gereed zijn anders gaat de beschikbare grond voor de doortrekking terug naar de NS.

"We houden binnenkort een sessie over de randvoorwaarden", zegt Klein Gunnewiek over de vervolgstappen van Marga Klompé met betrekking tot de nieuwbouw in de spoorzone. "Er moet rekening worden gehouden met de doortrekking van de Dingstraat en er liggen milieuzones."