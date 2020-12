OM wil drie jaar cel voor dodelijk ongeval Elburg

Een 33-jarige man uit Kampen heeft donderdag drie jaar cel en 4 jaar rijverbod tegen zich horen eisen voor een dodelijk ongeval in Elburg. Hij zou in juli vorig jaar met een slok op veel te hard gereden hebben op de Oostelijke Rondweg en van de weg zijn geraakt. Hij sloeg met zijn auto in een maïsveld meerdere malen over de kop. Een 41-jarige inzittende uit Dronten kwam daarbij om het leven.

De automobilist heeft met een snelheid van tussen de 122 en 135 kilometer per uur over de Oostelijke Rondweg gereden. Daar is maximaal 60 kilometer per uur toegestaan.

De bestuurder is in een bocht rechtdoor gereden, in een slip geraakt, in de berm tegen een hek gebotst en met zijn wagen in een maisveld op zijn kop tot stilstand gekomen.

Zie ook:

Dode (41) bij ongeval in Elburg