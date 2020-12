ANALYSE | De Graafschap moet nu opstaan om een crisis af te wenden

De Graafschap zit in het oog van de storm. De Achterhoekse trots verloor drie van de laatste vijf wedstrijden en raakte daarmee achterop in de strijd om promotie naar de eredivisie. De kritische geluiden nemen toe. Niet alleen de resultaten vallen tegen met vier nederlagen. Ook het stroeve spel is voor trainer Mike Snoei en de clubleiding al een tijdje reden tot zorg.

Swingend en dwingend

Met 'hoge pressie' wilde De Graafschap dit seizoen tegenstanders agressief afjagen om zo de bal snel te veroveren. Dat lukte in de voorbereiding tegen serieuze eredivisieploegen en later tegen Roda JC en onlangs NAC heel aardig. Maar meestal krijgt De Graafschap het dit seizoen niet voor elkaar om wedstrijden echt naar zijn hand te zetten en met swingend en dwingend voetbal te domineren. Het collectief druk zetten naar voren laat vaak te wensen over waardoor het elftal uit elkaar valt en ruimtes te groot worden.

Defensief blok

In balbezit is het voetbal van De Graafschap dit seizoen nog te voorspelbaar en te weinig verrassend. Laagvliegers als Helmond Sport, FC Den Bosch, TOP Oss en FC Dordrecht bleven daardoor (te) lang in de wedstrijd. Op basis van kracht, scorend vermogen en ervaring wordt uiteindelijk nog wel gewonnen, maar voetballend heeft De Graafschap zichtbaar moeite een compact en defensief blok bij de tegenstander kapot te spelen.

Opoku - Seuntjens

Duidelijk is dat belangrijke spelers vorm missen. Ralf Seuntjens heeft er weliswaar acht in liggen en is als aanvalsleider een cruciale schakel, maar aan de bal is de aanvoerder ook vaak ongelukkig in aannames en passing. Nieuweling Johnatan Opoku levert met twee goals te weinig. Snoei had gehoopt het succesvolle VVV tandem van weleer bij De Graafschap weer in ere te herstellen, maar het duo vindt elkaar maar mondjesmaat op de gewenste manier.

Ralf Seuntjens is topscorer van De Graafschap, maar ook hij heeft het dit seizoen lastig Foto: Will Kuijpers

Van het slot

Danny Verbeek is volgens Snoei een eredivisiespeler. Nu Verbeek weer fit is na een hamstringblessure, ligt het voor de hand om de voormalig speler van onder meer NAC en FC Den Bosch een aantal wedstrijden de kans te geven in plaats van de onzichtbare Opoku. Verbeek zat veel op de bank, ook omdat hij aan het begin van dit seizoen niet helemaal fit was. Met zijn dynamiek en technische kwaliteiten moet de Brabander in staat zijn De Graafschap van het slot te halen en de broodnodige creativiteit toe te voegen. Dat geldt ook voor de nog te fletse vleugelspitsen Mo Hamdaoui en Daryl van Mieghem.

Eredivisiewaardig

Technisch manager Peter Hofstede heeft afgelopen zomer samen met Snoei een prima selectie neergezet die bijna eredivisiewaardig is. Op het veld moeten die spelers daarom meer kwaliteit brengen dan ze tot nu toe doen. Keeper Rody de Boer, middenvelder Elmo Lieftink en verdediger Ted van de Pavert halen meestal wel een ruime voldoende, maar om het sterke SC Cambuur en Almere City bij te benen wordt wat meer gevraagd. Ook NAC, Volendam en NEC doen volop mee. Snoei is eindverantwoordelijk en krijgt De Graafschap nog te weinig aan het voetballen, maar deze selectie moet het tij vooral zelf kunnen keren.

Misstappen

Feit is dat de druk er in Doetinchem vol op staat na de gevoelige nederlaag zondag bij FC Eindhoven. De Graafschap kan zich voorlopig geen misstappen meer veroorloven. De wedstrijden tegen MVV, Jong Ajax en Jong FC Utrecht moeten minimaal zeven punten opleveren. Lukt dat niet, neemt de spanning en druk binnen en buiten de club alleen maar toe. Met als gevolg dat zelfs de positie van trainer Snoei in gevaar kan komen, ook al heeft De Graafschap al maanden de intentie om het aflopende contract van de Rotterdammer met een jaar te verlengen.

MVV

Om een crisis af te wenden, moet vrijdag in Maastricht de revival worden ingezet. In stadion De Geuselt wacht dan het MVV van Darije Kalezic, notabane voormalig trainer van De Graafschap met een groot hart voor de Superboeren. Kalezic, die het met veel minder goed spelersmateriaal moet doen, heeft zijn ploeg ongetwijfeld extra gemotiveerd om zijn ex-werkgever een hak te zetten. Zo werkt het nu eenmaal in de voetballerij. Vorig seizoen werd het in augustus 0-3 in Limburg. Morgen krijgt het kwakkelende De Graafschap waarschijnlijk een veel zwaardere kluif aan MVV.