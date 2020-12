Burgemeester overweegt cafés te sluiten vanwege seksuele intimidatie

Burgemeester Ahmed Marcouch is van plan Arnhemse cafés te sluiten als blijkt dat ze niet goed omgaan met klachten van seksuele intimidatie. Dat zei hij woensdagavond in de gemeenteraad, waar gesproken werd over een rapport waaruit blijkt dat 63 procent van de Arnhemse vrouwen slachtoffer is van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ondanks die cijfers is het volgens de burgervader nog altijd een 'groot onderschat probleem'. Het lastige is volgens hem dat seksuele intimidatie niet in het wetboek van strafrecht benoemd staat, al is de minister daar wel mee bezig. Tot die tijd wil Marcouch er alles aan doen wat wel binnen zijn mogelijkheden ligt om het probleem aan te pakken.

'Nooit seksueel geïntimideerd door vrouwen'

Daders zijn volgens Marcouch mannen die vrouwen en homo's intimideren. "Ik ben nooit seksueel geïntimideerd door een groep vrouwen die ergens op de hoek stonden of op een terras zaten. Het is dus echt een mannenprobleem."

Waar het gaat om de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen kunnen elementen van cultuur of religie een rol spelen, ziet Marcouch. Het onderzoek stelt dat het vaak gaat om jonge mannen met een niet-westerse afkomst.

'Nederland was verwarrend'

De burgervader, die opgroeide in Marokko, put uit zijn eigen ervaring. "Ik was tien jaar toen ik naar Nederland kwam. In mijn ogen waren vrouwen bedekt. Wat ik hier zag, was dus wel even verwarrend."

Het najouwen en maken van obscene gebaren noemt hij 'mentale aanranding'. "Als je niet wordt aangerand of verkracht, gebeurt er mentaal iets met je. Dat maakt dat vrouwen plekken of buurten gaan vermijden of bepaalde kleding niet durven dragen. Dat is onacceptabel in een vrije en open samenleving."

Als je uitgemaakt wordt voor hoer of slet is dat wel belediging, legt Marcouch uit. "Het is dus niet zo dat je daar niks tegen kunt doen. En als een vrouw zich rondom een café onveilig voelt en ik weet dat, zoek ik wel naar bestuurlijke mogelijkheden om op te treden als het strafrechtelijk niet kan. Dan maak ik de caféhouder verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Dat kan ertoe leiden dat we zijn zaak sluiten als er niet goed opgetreden wordt."

Marcouch doet aangifte bij bedreiging

Melden en registreren is dus uitermate belangrijk, benadrukt de burgemeester. "Zodat we naast het slachtoffer kunnen gaan staan." Zelf zegt hij ook beledigingen en bedreigingen mee te maken, bijvoorbeeld via social media. "Daar doe ik soms ook aangifte van."

"Ook ben ik vaak voor homo uitgemaakt", vertelt Marcouch. "Niet omdat ik homo ben, maar omdat ik voor homo's opkom. Dat is wel zeer intimiderend."

Ouders confronteren met het gedrag van hun kind is volgens Marcouch bovendien belangrijk. "Als ik dat zie gebeuren vraag ik hen: weet je wat je zoon doet op de hoek van de straat? Die maakt vrouwen uit voor hoer." Maar ouders geven niet altijd het goede voorbeeld, erkent hij.

