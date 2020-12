Bewonersgroep De Huet wil geen windmolenpark

Een bewonersgroep, bestaande uit bewoners van de wijk De Huet en de Barlhammerweg in Doetinchem, heeft woensdagavond bij de gemeenteraad zorgen geuit over het plan voor een windmolenpark op landgoed Keppel. De bewoners willen de komst van 4 of 5 windturbines voorkomen.

"We willen niet de dupe worden van iets waar we het niet mee eens zijn", zegt Ingrid Willemsen die spreekt namens buurtbewoners aan de Gerstdreef en de Barlhammerweg. Volgens Willemsen leeft het plan voor een windmolenpark behoorlijk in de buurt en sluiten steeds meer mensen zich aan bij de bewonersgroep. "Wij vrezen voor schadelijke gevolgen voor het milieu. De windturbines passen beter in de buurt van de snelweg, waardoor minder mensen er last van hebben", vindt Willemsen.



Het plan voor het windmolenpark komt van Landgoed Keppel in samenwerking met Green Trust. Zij onderzoeken of er 4 of 5 windturbines kunnen worden geplaatst binnen het landgoed in de omgeving van de Barlhammerweg. Afgelopen oktober hebben zij hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente Doetinchem. "



'De boer op'

"De initiatiefnemer moet nu eerst de boer op en met buurtbewoners in gesprek gaan over dit plan", zegt de Doetinchemse wethouder Frans Langeveld. "Dit hoort bij het participatietraject. Alle belangen, zoals gezondheidsrisico's, gevolgen voor het milieu en inwoners worden hierin afgewogen." Daarbij moet de initiatiefnemer volgens de wethouder ook rekening houden met het Gelders Natuurnetwerk (het netwerk van nieuwe en bestaande natuurgebieden) dat valt binnen het gebied.



'We hebben geen invloed op plaats en hoogte'

Volgens Willemsen hebben buurtbewoners maar weinig inspraak in het participatietraject. "We mogen meepraten, maar hebben geen invloed op de plaats en hoogte van de windmolens", aldus Willemsen. Binnenkort is de eerste bijeenkomst voor buurtbewoners, waarbij de initiatiefnemer de plannen voor het windmolenpark verder toelicht.



"Als gemeente zijn wij nu niet aan zet", zegt wethouder Langeveld. "De initiatiefnemer moet eerst met buurtbewoners het plan verder uitwerken, voordat het verzoek definitief in behandeling wordt genomen."