Tegenwind voor windmolens bijna zo hoog als de Eiffeltoren

Wie vanaf de snelweg A2 richting Culemborg rijdt, kan ze niet missen: De Ranke Zwaan, Het Rode Hert en de De Witte Juffer. Het zijn de drie windmolens op het bedrijventerrein aan de rand van het stadje.

Windmolens bijna zo groot als de Eiffeltoren

Als de wieken rechtop staan, zijn de molens 120 meter hoog. Daarmee zijn het hoogste bouwwerken in de wijde omgeving. En eind oktober maakte het Culemborgse gemeentebestuur bekend mee te werken aan plannen voor nieuwe molens. Die moeten meer dan twee keer zo hoog worden.

Tegenstanders zijn vaak niet ver weg bij windmolens. Dat geldt ook hier in Culemborg. Bij de oprit van Martin van Weelden en zijn buren staan manshoge spandoeken met de tekst “Hier geen windpark” en een afbeelding van een windmolen die bijna net zo hoog is als de Eiffeltoren van Parijs.

Tegenwind

Van Weelden richtte de werkgroep Tegenwind Culemborg op. In zijn achtertuin is het een vredig tafereeltje met het vriendelijke getok van kippen, plus handtamme eenden, makke paarden en zicht op de weilanden erachter.

"Ons leefgenot wordt zwaar op de proef gesteld en ook onze gezondheid," vertelt hij. "De plannen zijn zes turbines van 270 meter hoog. Dat is voor onze directe leefomgeving een bedreiging." De afgelopen jaren praatten hij en zijn buren mee in werkgroepen over de plannen. Maar voor- en tegenstanders werden het tot nu toe niet eens.

'Molens zijn nodig'

Aan de ene kant snapt GroenLinks wethouder De Reus van Culemborg de gevoeligheden voor de omwonenden, maar aan de ander kant is er ook de duurzaamheidsopgave waar de gemeente voor staat. “Ik snap dat mensen zich zorgen maken, maar tegelijkertijd moeten we ook onze doelstellingen halen en dan zijn die molens echt noodzakelijk.”

Het gebied is jaren geleden al aangewezen voor het duurzaam opwekken van energie met behulp van wind. "Er is ruimte voor zes windmolens in het gebied. Initiatiefnemers hebben plannen ingediend voor plaatsing. Wij gaan kijken of dat past en of het voldoet aan de wettelijke kaders."

Niet de enige plek

Culemborg is niet de enige plek waar windmolens leiden tot discussie. In 2019 stelde het kabinet het klimaatakkoord vast. Daarmee wil Nederland de CO2 uitstoot in 2030 halveren ten opzichte van 1990. In navolging daarvan zijn in de hele provincie plannen gemaakt om duurzame energie op te wekken met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Rondvraag raadsleden

Omroep Gelderland vroeg gemeenteraadsfracties in Gelderland te reageren op een enquête. Daarin stond centraal hoe raadsleden denken over de duurzaamheidsplannen én de manier waarop de plannen worden gemaakt. Meer dan tweederde van de respondenten geeft aan dat de plannen een grote tot zeer grote invloed hebben op de leefomgeving van hun burgers. Ook zegt bijna tweederde het gevoel te hebben dat op dit moment windmolen- of zonneparken leiden tot polarisatie in hun gemeente.

In Culemborg liggen de flyers klaar

In Culemborg besluit de gemeenteraad uiteindelijk over de nieuwe windmolens er wel of niet komen. Voor de actiegroep Tegenwind Culemborg is eigenlijk iedere windmolen in het gebied teveel. Op de hoek van de keukentafel van Martin van Weelden ligt een stapel flyers met daarop de tekst 'Nee hier geen windpark', klaar om uitgedeeld te worden.