Horeca is het zat en gooit deuren open op 17 januari: 'Onze branche wordt kapotgemaakt'

"Het ergste is een lege zaak die niet open mag", zegt Oubaha te midden van zijn café Van Buren in Nijmegen. Hij heeft verschillende kroegen in de Waalstad en ook nog een paar in Arnhem. "17 januari is een soort ultimatum dat we gesteld hebben. Is er dan geen perspectief, dan komen we massaal in opstand. Anders wordt onze branche kapotgemaakt."

In vijftig steden zijn horecabedrijven voornemens volgend jaar weer open te gaan. Ze hebben zich verenigd in lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland. De landelijke organisatie staat niet achter het plan.

Wel Black Friday, geen horeca open

Volgens Oubaha komt het horecavoornemen juist nu naar buiten vanwege een memo van het kabinet die zou zijn uitgelekt. Daarin zou staan dat de steun voor de horeca alleen maar afneemt en dat er geen perspectief is wanneer de boel weer open mag.

Hij voelt zich als horecaondernemer in een hoek gedrukt. "Er worden politieke keuzes gemaakt, welke sectoren open mogen en niet. Kijk maar naar black Friday. Wij kunnen niet aan die keuzes doen. We staan gewoon machteloos, en ondertussen teren we in op onze spaarcenten en lopen de schulden enorm op."

'We worden in een beerput zonder bodem gegooid'

De frustratie is van Oubahas gezicht af te lezen. "De horeca wordt in een beerput gegooid zonder bodem, deksel erop en niet meer naar omkijken", zegt de kroegbaas boos. "We worden aan ons lot overgelaten, en dat wordt gezien als ondernemersrisico."

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, ook burgemeester van Nijmegen, zegt de frustratie te begrijpen, maar dat ook de horeca toch de regels moet naleven. "Het is nog geen januari en we weten nog niet welke regels dan gelden. Maar de maatregelen gelden voor ons allemaal, voor burgers en voor ondernemers. Ook horecaondernemers."

Verslaggever Jos Verkuijlen in gesprek met Oubaha.