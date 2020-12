Arnhem verbiedt carbid: 'Spul is risicovol'

Er komt een totaalverbod op carbidschieten in Arnhem, dat al deze jaarwisseling ingaat. Dat werd woensdag duidelijk nadat een ruime meerderheid van negen partijen daar een voorstel voor indienden. "Het tot ontploffing brengen van dit spul is risicovol, zeker als het door onervaren personen wordt gedaan", stellen zij.

Eerder besloot de gemeenteraad al tot een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in de Rijnstad, maar dat gaat pas volgend jaar in. Voor dit jaar geldt een landelijk verbod vanwege corona. Daar valt het afschieten van carbid niet onder. De indieners zijn daarom bang dat juist het gebruik van deze knaller zal toenemen.

Alleen met toestemming

In Arnhem was carbidschieten al het grootste deel van het jaar verboden. Enige uitzondering daarop was 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur en dan onder voorwaarden. Maar ook daar gaat nu een streep doorheen. Om op oudejaarsdag toch carbid te mogen knallen, is straks toestemming van het college nodig. Dat mag dan alleen buiten de bebouwde kom als dat veilig en verantwoord gebeurt en zonder 'overlast voor mens, dier en milieu'.

Daarmee wil de raad voorkomen dat de druk op hulpdiensten en in ziekenhuizen toeneemt. Vorig jaar was zes procent van de letsels rondom nieuwjaar het gevolg van carbidschieten, weet zij.

'Geen alternatief voor vuurwerk'

Vorige week vroeg Leo de Groot (Partij voor de Dieren) nog aan burgemeester Ahmed Marcouch om met een voorstel te komen om carbidschieten te verbieden. Die gaf toen aan geen mogelijkheden te zien om dat voor deze jaarwisseling nog te regelen.

Met dit voorstel vanuit de raad kan dat wel voor die tijd. De burgervader erkende dat het afsteken van carbid veel risico's voor de volksgezondheid geeft. "Dat kan absoluut geen alternatief zijn voor vuurwerk."

"We zien steeds meer mensen carbid kopen na het landelijke vuurwerkverbod", constateert Mark Coenders (GroenLinks). "Zeker in een stedelijke omgeving, natuurgebieden en bij onervarenheid is dat gevaarlijk."

Het is de bedoeling dat op 16 december het formele besluit wordt genomen over het voorstel. GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, CDA, ChristenUnie, Arnhemse Ouderenpartij, PVV, Arnhem Centraal en VVD dienden het in.

Zie ook: Carbidschieten dit jaar verboden in Overbetuwe en Lingewaard