'We zijn nog steeds niet benaderd', verbazing bij locaties voor massavaccinatie

Of de Gelderse GGD’s klaar zijn voor het massaal vaccineren van de bevolking is de vraag. Foto: ANP

Rond 4 januari krijgen de eerste mensen mogelijk al een inenting tegen het coronavirus. Maar of de Gelderse GGD’s klaar zijn voor het massaal vaccineren van de bevolking, is de vraag. Grote hallen en kleinere locaties waar vaker wordt gevaccineerd, zijn tot hun verbazing nog niet door de GGD’s geboekt of zelfs benaderd.

Eén van de grootste logistieke uitdagingen bij een massavaccinatieprogramma is het vinden van locaties. Toch blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland dat verschillende sporthallen en in het verleden vaker gebruikte vaccinatielocaties, nog niet benaderd zijn door de GGD. Ook is er nog geen overleg geweest over het mogelijke gebruik.

"Wij zijn de perfecte locatie voor het inenten", zegt een woordvoerder van GelreDome in Arnhem. "We zijn groot en gemakkelijk bereikbaar. Ik had eigenlijk wel verwacht dat de GGD ons zou benaderen." Toch heeft het stadion nog niets vernomen van de gezondheidsorganisatie die binnenkort verantwoordelijk is voor het inenten van het grootste deel van de Gelderse bevolking.

Brabanthallen

Ook sportcomplex Omnisport in Apeldoorn heeft niets gehoord. Voor de Brabanthallen in Den Bosch en de IJsselhallen in Zwolle, dat onder hetzelfde bedrijf valt als Omnisport, zijn ze wel al in aftastend gesprek met de regionale GGD’s.

De supportersvereniging van Vitesse, in wiens honk nu een teststraat is gevestigd, heeft evenmin interesse van de Gelderse GGD vernomen. Net als Zuidzon Sportzaal 't Raland in Didam. Terwijl daar vaker wordt gevaccineerd.

Voorbereiden op scenario's

En dat is opmerkelijk, zegt Sander de Leeuw, hoogleraar Operations Research en Logistiek aan de Wageningen Universiteit. "Veel rondom het vaccin is nog onzeker, maar zeker is dat het vaccin er gaat komen. Het minste wat je kan doen in de voorbereiding is checken of een locatie beschikbaar is."

Zo’n inentingslocatie moet goed bereikbaar zijn, er moeten auto’s kunnen parkeren of je moet er doorheen kunnen rijden, zoals bij de teststraten nu, zegt hij.

Eén van de Gelderse GGD’s laat weten dat er inderdaad nog geen locaties benaderd zijn. Dit zou komen doordat er nog te veel vraagtekens bestaan rondom de logistiek van het vaccineren.

Kwetsbare groepen

Die onduidelijkheid is ook moeilijk, beaamt De Leeuw. "Welk vaccin het wordt, welke koelkasten je nodig hebt, en wie er als eerste mag."

Dat dat laatste nog onbekend is, verwijt hij vooral het kabinet. Want als enkel kwetsbare groepen de eerste tijd een vaccin krijgen, zijn er wellicht eerder mobiele faciliteiten nodig, zegt hij.

Dat neemt niet weg dat de GGD’s de afgelopen maanden allerlei scenario’s hadden moeten voorbereiden, zegt hij. "Ik snap niet dat daar in de zomer niet al mee is begonnen." Dat de GGD’s erg druk waren met het testen is bekend. "Mogelijk had er dus buiten de GGD om aan scenario’s moeten worden gewerkt", zegt hij.

‘Te druk met testen’

Twee weken geleden pas kregen de GGD’s officieel de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid om zich voor te bereiden op een massavaccinatiecampagne. Wie voor die tijd vroeg hoe het met de voorbereidingen ging, kreeg nul op het rekest.

Te druk met testen. Het is te vroeg. Dat hoorde Omroep Gelderland de afgelopen vier weken herhaaldelijk. Eén van de woordvoerders zei ‘uitgelachen’ te worden als ze intern zou vragen naar mogelijke draaiboeken voor de toekomstige vaccinatiecampagne. Vaccineren leek op dat moment binnen de Gelderse GGD nog toekomstmuziek: de druk rond het testen was enorm.

Ook nu delen de GGD's nog geen plan. "Het nieuws van dit moment is het vaccineren van risicogroepen vanaf begin januari. Daarvoor staan wij niet aan de lat. Onze koepel heeft ervoor gekozen om landelijk al wat meer duidelijkheid te geven over de landelijke voorbereidingen die worden getroffen. Om duidelijk te maken dat wij natuurlijk niet stil zitten", laat de GGD Gelderland-Zuid weten, verwijzend naar een nieuwsartikel bij de NOS.

Eerst de huisartsen en verzorgingstehuizen

Vanaf januari zullen naar alle waarschijnlijkheid eerst de huisartsen en verzorgingstehuizen de prikken zetten bij kwetsbare groepen. Daarna zijn waarschijnlijk de regionale GGD’s aan zet, die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de bevolking zonder onderliggende gezondheidsklachten.

Dat hangt wel mede af van het type vaccin en de vraag of dat geschikt is voor die kwetsbare groepen. Zo niet, dan komen de GGD's eerder in beeld.

