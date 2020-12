Winterswijk stopt eerder dan gepland met storten vervuilde grond in kleiput

Winterswijk stopt eerder dan gepland met het storten van licht verontreinigde grond in de kleiput aan de Driemarkweg. Dat heeft de gemeente Winterswijk in een brief aan de buurtbewoners laten weten.

Er kwam vanuit de buurt veel protest tegen het verondiepen van de kleiput. Nieuw ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat de natuurwaarden van de kleiput onvoldoende verbeterd worden door het storten van de grond. Daarom heeft het college besloten eerder te stoppen.

Brief

"Voor de planten en dieren in de waterplas is een goede bodem- en waterkwaliteit met variatie in bodemdiepte van belang. We bepalen daarom eerst of er nog een vulperiode nodig is om de kleiput goed te kunnen afwerken. Daarbij kijken we welke extra maatregelen we kunnen treffen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren", zo is in de brief aan de buurt te lezen.

Daardoor stopt de herinrichting van de kleiput minstens vier jaar eerder dan gepland. De werkzaamheden worden over 1 of 2 jaar afgerond. De gemeente gaat daarover nog in gesprek met het Waterschap Rijn en IJssel.

De kleiput ligt in het gebied Molenveld en met de stort van overtollige, vervuilde grond van andere projecten zou de herinrichting van het gebied worden gefinancierd. Die financiële dekking is van de baan. In plaats van een opbrengst moet die grond worden afgevoerd en dat brengt juist extra kosten met zich mee voor de gemeente.

