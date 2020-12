Wageningse studenten zoeken oplossing voor honger door corona

In Nederland hadden we het afgelopen jaar even een tekort aan bloem en meel, omdat we enorm gingen hamsteren, maar ook omdat de internationale handel vanuit Polen op z’n gat lag. In Amerika kwam de vleesproductie in het gedrang omdat er simpelweg niet genoeg gezonde medewerkers waren om het vlees te verwerken tot hamburgers en carbonaatjes.

‘12.000 doden per dag’

In de Westerse wereld zijn er dus af en toe wat schappen leeg geweest. In derde wereldlanden ging de problematiek verder: daar lijden meer en meer mensen honger. Voedingsonderzoekers Joost Snels denkt zelfs dat het leidt tot veel meer hongerdoden.

“We hebben alleen nog geen harde cijfers die dat bevestigen”, zegt Snels. Zijn vermoeden wordt wel ondersteund door hulporganisatie Oxfam Novid. Die schat dat er door de coronapandemie maar liefst 12.000 mensen per dag sterven van de honger. Ook het World Food Programme (WFP) waarschuwde al voor een "hongerpandemie".

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Probleem

Dat de impact in ontwikkelingsladen zo groot is, heeft te maken handelsbeperkingen én het gebrek aan een financieel vangnet. Doordat de export van veel voedsel stil kwam te liggen, werden mensen in de voedselindustrie naar huis gestuurd. “En in Afrika kennen ze geen uitkeringssysteem als hier. Dus geen werk, betekent geen eten.” Daarnaast moesten scholen dicht, en dat is nou juist de plek waar kinderen vaak hun enige maaltijd per dag krijgen.

“Door corona zijn we ons veel bewuster geworden van de kwetsbaarheden in het voedselsysteem”, vervolgt collega Ivo Demmers, programmaleider Food Security and Valuing Water aan de Wageningen Universiteit. In de kern gaat het erom dat er wel genoeg voedsel is in de wereld, maar dat het enorm slecht verdeeld kan worden in tijden van een mondiale crisis – als er lockdowns er vliegbeperkingen gelden en landen soms zelfs houdbare producten voor zichzelf bewaren.

Oplossing in zee?

De oplossing is volgens Demmers "samenwerking". "We moeten echt samen om tafel om het wereldvoedselprobleem aan te pakken." Studenten van Wageningen University & Research en Reducations in Ede zijn daar alvast aan begonnen.

Het winnende team van de Food Systems in 10 years challenge, team SeaweedSensing, mag nu samen met experts om tafel om hun idee voor het verbouwen van voedsel in zee verder uit te werken. De studenten willen satellieten gebruiken om geschikte locaties te vinden voor het verbouwen van zeewier, dat verrassend voedzaam is. Grote voordeel: voor verbouwen op zee heb je geen land nodig, en juist op land is steeds minder ruimte voor het verbouwen van voedsel.