Kerk Westervoort zoekt 'investeerder met zachte kant'

"Een inloophuis, een repair-café een fietsen-opknapplaats, de vereniging van ouderen, een stiltecentrum, dat zit allemaal in of bij de kerk", vertelt Ed Janssen van de locatieraad enthousiast. "En die willen we het liefst hier allemaal ook houden. " Het zijn allemaal sociale voorzieningen die weinig eigen geld hebben en veelal werken met vrijwilligers. "Behalve de huisartsen die hier ook zitten, die betalen huur. Dus om het pand te kunnen behouden hebben we iemand nodig die wil investeren. "

Weinig budget

Jacqueline Schilling is coördinator van inloophuis De Herberg en hoopt dat ze de ruimtes naast de kerk kunnen blijven gebruiken in de toekomst. "Wij zijn er voor iedereen die een kop koffie wil, we bieden een luisteren oor, maar organiseren bijvoorbeeld ook projecten voor armoedebestrijding. " Het inloophuis wordt veel bezocht door ouderen, maar ook veel door mensen die alleen zijn. Ze werken met veel vrijwilligers en hebben weinig budget. "Als we een andere locatie zouden moeten huren is de vraag of we dat kunnen betalen", aldus Schilling.

Uit een enquête onder inwoners is gebleken dat de meeste mensen de kerk belangrijk vinden voor het dorp. En dan niet alleen het gebouw, maar ook de sociale voorzieningen die er nu zijn. "Dus nu zijn we aan het puzzelen hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen", zegt Ed Janssen optimistisch.

Appartementen

De kerk is in 1913 gebouwd. "Het is geen monument en dat heeft voor- en nadelen", vertelt Janssen. Het nadeel is dat er geen subsidie voor is, maar een voordeel is dat er veranderingen gedaan mogen worden aan het pand. Een serieuze optie is dat er appartementen worden gemaakt in een deel van de kerk. "Bijvoorbeeld aan de achterkant en dan boven, maar we willen wel de kerkelijke uitstraling en het voorgedeelte van de kerk zo houden. "

Volgens de voorzitter van de locatieraad heeft zich al een geïnteresseerde gemeld. "Een investeerder en die moet geld terugverdienen, maar het is een investeerder met een zachte kant en dat is wat wij zoeken. "