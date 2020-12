Wandelaars ergeren zich blauw aan mountainbikers

Volgens critici lijdt de natuur ook ernstig onder de hordes recreanten op de fiets. Vanavond praat de gemeenteraad van Nijmegen erover.

Lol is van wandelen af

Tijdens het interview zoeven ze voor de neus van Miriam van der Mark voorbij, de ene na de andere mountainbiker. "Ja, dit", verzucht ze terwijl ze een stapje achteruit doet om ruim baan te maken. Ze wandelt graag, maar sinds de komst van de vele fietsen is de lol er wel af.

"Ze komen van heinde en verre. Ze stormen vaak die kruisingen over. Ik heb zelfs gehoord dat een mountainbiker een hond heeft aangereden", illustreert Van der Mark haar ergernissen. "Soms roepen ze ook: aan de kant!"

Verkeer regelen

Het bizar drukke verkeer in het bos wordt zo goed mogelijk geregeld met bijvoorbeeld veel waarschuwingsborden bij kruisingen. Op de ergste dagen zou een verkeersregelaar geen overbodige luxe zijn. Alex Peters van Mountainbike Routenetwerk Rijk van Nijmegen doet voor de lol even alsof.

Hij vindt het zelf ook te druk in het bos. Met name in het weekeinde. Dat komt niet alleen door de nieuwe, overpopulaire mountainbikepaden, maar ook door corona, zo zegt hij.

Ontzettend kwaad

De aanvaringen tussen wandelaars en moutainbikers maken het er niet gezelliger op in het bos. "Het roept vaak heel veel emoties op bij mensen", weet Miriam van de Mark. "Daar kun je ontzettend kwaad over worden." Alex Peters merkt dat ook: "Je ziet dat mensen onbehaaglijker worden en zich wat sneller irriteren aan elkaar."

Er zijn zelfs wanderlaars die de moutainbikeroutes saboteren. "Dan proberen ze soms een paal eruit te trekken", vertelt Peters. "Of een bordje eraf te halen of een bordje kapot te maken."

Genieten van de natuur

In het bos vind je veel afval van de fietsers ook. "Ja, zo'n energiedrank", klinkt het afkeurend uit de mond van Van der Mark terwijl ze naar een bidon voor haar neus op de grond kijkt. "Hup, weg d'r mee. Genieten van de natuur."

Zo’n mooie route trekt simpelweg heel veel liefhebbers en de 70 kilometers aan moutainbikepaden liggen er nu eenmaal. "Maar het kan ook altijd weer ophouden te bestaan", stelt Van der Mark met een serieuze blik.

Dichtgooien

De provincie besloot onlangs dat een deel omwille van de natuur verlegd moet worden. Maar voor veel wandelaars gaat dat lang niet ver genoeg. Gewoon allemaal dichtgooien die paden. "Ja, dichtgooien", klinkt het resoluut. "Jammer voor ze, maar het had er gewoon niet moeten komen."

We zullen er maar aan moeten wennen. De ergernissen over en weer in het bos. "Het is gewoon een realiteit, helaas", stelt Alex Peters vast. Hij benadrukt dat we de schaarse natuur in Nederland zo goed mogelijk moeten delen. Zijn mountainbike-organisatie doet er, naar eigen zeggen, alles aan om de ergernissen weg te nemen. Eén pad is al verlegd omdat er te veel overlast was.

Volgens wandelaars als Miriam van der Mark is niet zozeer de liefde voor de natuur, maar vooral adrenaline die hoogtij viert bij de fietsers. "Ik denkt het wel", besluit ze lachend. "En testosteron."

