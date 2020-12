Bert Geerenstein en buurtpreventie Jan Roekplantsoen genomineerd voor de Oog voor Veenendaal-prijs

Genomineerde Bert Geerenstein

Bert Geerenstein is een hele actieve Veenendaler. Hij zet zich niet alleen in voor zijn medebewoners in ‘De Weverij’, maar ook voor veel anderen. Zo neemt Bert het voortouw bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals spelletjes, maandelijkse maaltijden voor ouderen en zelfs een jaarlijkse busreis. Dankzij zijn actieve rol verlopen de activiteiten altijd goed en prettig. Daarnaast weet Bert ook nog eens anderen te activeren. Zo krijgt hij mensen in beweging om elkaar te ondersteunen tijdens deze moeilijke coronatijd. Bewoners kunnen bij hem aankloppen en op hem rekenen. Ook zet Bert zich in als energiecoach en energieadviseur en levert hij een bijdrage aan een schoon en duurzaam Veenendaal.

Genomineerde buurtpreventie Jan Roeckplantsoen

Gert van de Brink en Erik Broers zijn de drijvende kracht achter buurtpreventie Jan Roeckplantsoen. Samen zetten zij zich dagelijks in voor een schoner Jan Roeckplantsoen. Erik meer op de achtergrond als coördinator van de buurpreventie en Gert loopt dagelijks een aantal rondjes door de wijk. Hij is voor menigeen een bekende in de buurt. Naast het schoonhouden van de woonomgeving hebben zij een actieve rol als ogen en oren in de wijk. Als er wat speelt geven zij het door aan de gemeente en Patrimonium woonservice. Zoals een bewoonster aangaf: “het is nog nooit zo schoon geweest in het Jan Roeckplantsoen!”

De Oog voor Veenendaal-prijs

De Oog voor Veenendaal-prijs is een prijs voor Veenendaalse inwoners of een groep inwoners die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in een buurt of wijk. De prijs, een Twinkeling cadeaubon ter waarde van € 500,- wordt jaarlijks uitgereikt door de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie. Omdat er, vanwege de coronamaatregelen, geen nieuwjaarsreceptie is, wordt de winnaar in januari op een alternatieve manier bekend gemaakt.