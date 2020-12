ICT Campus met Digital Days op tweede plek in de categorie Opleiding & Training van de Computable Awards 2020

Jong talent in Regio Foodvalley

De Regio Foodvalley staat voor een uitdaging. Jong talent behouden die kiezen voor een opleiding en een baan in de ICT, want er is behoefte aan creatieve en toekomstbestendige professionals die de uitdagingen op ICT-gebied verstaan. Om dit te realiseren is door ICT Campus, de facilitator van samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de Regio Foodvalley met haar partners Digital Days in het leven geroepen. Het doel van dit jaarlijkse event is om jongeren (zowel vo-studenten en mbo’ers en hbo‘ers) te enthousiasmeren voor ICT én te behouden voor de regio door aan de slag te gaan met opdrachten uit de praktijk.

Proeftuin met praktijkopdrachten

Op 14 en 15 februari dit jaar vond de vierde editie plaats van het tech talent-evenement in de Basiliek in Veenendaal. Ruim vierhonderd scholieren en studenten gingen aan de slag met innovatieve ideeën en oplossingen voor uitdagende vraagstukken voor de regio. Dit deden zij met de Tech Day, waarbij experts masterclasses gaven aan vo-studenten en zij in teams een oplossing bedachten voor de Regio Deal. Scholieren van mbo-opleidingen en hbo-leerlingen gingen met de Hackathon een concreet uitwerken tot een prototype. Digital Days werd afgesloten met een 24-uurs Game Battle waar studenten in competitieverband gameden. Bij alle onderdelen streden de studenten voor een award en andere prijzen.

Riante tweede plaats

In de categorie Opleiding & Training waren 33 projecten aangemeld. Na een selectie door Computable-experts werden 10 project genomineerd, waaronder ICT Campus met Digital Days. De voordrachten zijn beoordeeld op het onderscheidende vermogen van de leverancier, het onderscheidende vermogen van het product en wat het bedrijf bijzonder maakt volgens de inzender. ICT Campus eindigde op een riante tweede plaats in de finale met slechts 0,3% verschil van de nummer één, startup CodeSkillz.

‘De tweede plaats met het evenement Digital Days om jongeren enthousiast te maken voor ICT is een fantastische uitkomst, waar we meer dan trots op zijn’- projectleider Rineke Sloetjes

Publieksfavoriet

Doordat Computable met zowel jurybeoordeling als publieksstemming werkt, konden ze ook een aantal eervolle vermeldingen doen. Deze zijn voor genomineerden die niet met de uiteindelijke winst in een categorie er vandoor gaan, maar wel de favoriet van jury of publiek waren. ICT Campus was met 20,36% ook de publieksfavoriet. Een hele mooi kers op de taart.