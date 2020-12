Huisartsen hebben vaak geen vriezer voor opslag coronavaccin

Het coronavaccin Pfizer/BioNTech moet bewaard worden bij een temperatuur van -70 graden. "Een andere optie is het Moderna-vaccin", weet Crans. Dat kan volgens haar ook het beste worden opgeslagen in een vriezer, maar met een temperatuur van -20 graden. "Toch kan het beperkt - zo rond de dertig dagen - worden opgeslagen in een koelkast."

Dit is dan ook de oplossing voor huisartsen, zegt Crans. Het is nog wel afwachten of dit coronavaccin wordt ingezet bij de vaccinatieronde.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Drive-in

Hoewel er nog een hoop onduidelijk is, heeft de Edese huisarts het draaiboek al klaarliggen. Bij andere vaccinaties werd er op anderhalve meter afstand gewerkt. Patiënten konden tijdens de coronacrisis bij het halen van de griepprik zo langs de praktijk rijden voor een prik. "Zo gaan we het straks ook doen. Een drive-in vaccinatieronde", aldus Crans.

Toch run op vriezers

Huisarts Crans besluit dus niet tot de aanschaf van een laboratoriumvriezer. Toch ontstaat er wereldwijd wél een run op deze apparaten. "We hebben net een aanvraag binnen voor de Nederlandse Antillen", vertelt commercieel directeur Michel Keijzer van Scala Scientific in Ede. Ook staan er al verschillende vriezers klaar voor Duitsland, Italië en andere Europese landen.

-80 graden

"Deze vriezer kan tot -80 graden en wordt momenteel veel besteld", laat Keijzer zien. Hij vertelt dat je bij het openen koude lucht verliest en je dus een marge hebt van enkele graden, aangezien de coronavaccins van Pfizer bij -70 graden moeten worden bewaard.

Het valt hem op dat het buitenland er sneller bij is. "Nu pas ontvangen we bestellingen voor laboratoriumvriezers in Nederland. In het buitenland zijn ze er al langer mee bezig. Er zijn ook verzorgingshuizen die een vriezer bestellen."