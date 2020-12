Rick kan de beste glazenwasser van Nederland worden: 'Dat doet wel wat met me'

“Je komt als glazenwasser echt overal”, vertelt Rick over zijn vak. “Je komt met veel mensen in aanraking en je bent in de buitenlucht. Dat is het leukste eraan. Ik vind het gewoon leuk om een praatje te maken. Meestal vragen ze dan of ik bij ze thuis ook de ramen kan wassen.”

Met paplepel ingegoten

Hij begon op zijn zestiende met glazen wassen. Het werd hem als het ware met de paplepel ingegoten. “Ik ben er ingerold door mijn vader. Die was ook glazenwasser. Het begon voor mij als vakantiewerk. Uiteindelijk werd het mijn baan.”

Maar hoe maak je nu het beste streeploos je ramen schoon? “Het geheim is goed materiaal en goed nat houden. Het rubbertje van de trekker moet goed zijn. Als het rubber strepen geeft, draaien we het om of doen we een nieuwe erop. Voor de rest is het gewoon water en bij het inwassen een beetje wasmiddel. Als je de slag onder de knie hebt, kan je streeploos wassen. Maar de allerbeste oplossing voor streeploze ramen is het ons laten doen”, lacht Rick.

Donderdagavond hoort Rick of hij gewonnen heeft en glazenwasser van het jaar is geworden.

Jos Verkuijlen op bezoek bij Pontsteen:

Wij zijn Gelderland: Rick Pontsteen