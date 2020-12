Teleurstelling in Lichtenvoorde: nieuwe vergunning leerlooierij 'gaat niet ver genoeg'

De buurt rond Vitelco in Lichtenvoorde is niet onder de indruk van de nieuwe vergunning voor de leerlooierij, die volgens wethouder Bart Porskamp 'up-to-date' is. "Deze vergunning voldoet aan de huidige wetgeving en daar kunnen we gelijk naar handelen."

De buurt, die kampt met geuroverlast, is echter niet tevreden over de huidige handhaving door de gemeente en plaatst vraagtekens bij de nieuwe vergunning. "We vinden die niet ver genoeg gaan en daar zijn we teleurgesteld over. We gaan het binnenkort bespreken", zegt buurman Ruud Gierkink.

'Twee momenten'

De nieuwe vergunning ligt zes weken ter inzage en er komen 'twee momenten' waarop de buurt met de gemeente in gesprek kan over de vergunning. Mochten de buren bezwaar maken en eventueel juridische stappen nemen, dan blijft de huidige vergunning uit 2001/2002 vooralsnog van kracht.

En de huidige vergunning biedt Vitelco meer ruimte dan de nieuwe, die het bedrijf zal naleven. Zo neemt Vitelco, als de nieuwe vergunning van kracht wordt, aanvullende maatregelen. Zoals de bouw van een schoorsteen van 30 meter hoog om de geuroverlast te beperken.

Verder worden de chemicaliën op vijf veilige plekken opgeslagen, zegt Porskamp. Er wordt een onderscheid gemaakt in de geluidsnormen voor het werk overdag en 's nachts. "Maar 's nachts zijn er alleen voorbereidende activiteiten voor het werk overdag", zegt de wethouder. "En vrachtwagens mogen alleen lossen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds."

Ander uitgangspunt

Volgens de wethouder wordt met de nieuwe vergunning wel degelijk een signaal afgegeven aan de bezorgde buurt. "Naast de consistente lijn die we volgen laten we zien dat we een stap zetten", zegt Porskamp. "We hebben echter een ander uitgangspunt dan de buurt. De zorgen van de buurt staan hoog op ons lijstje, maar het bedrijf heeft vergunde rechten en daarom moeten we ook meewerken aan een nieuwe vergunning voor het bedrijf."

