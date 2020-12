Kinderen in Ede brengen licht in donkere dagen Foto: Angel Chavez via Pixabay

In de week van 14 - 18 december kan het zomaar gebeuren dat u zingende kinderen buiten uw raam hoort. Om wat licht te brengen in donkere dagen, gaan de kinderen van de basisscholen namelijk de straat op!

Door de heersende Corona zitten veel mensen thuis. Velen gelukkig met hun geliefden om zich heen, maar helaas ook veel mensen die alleen zijn. In deze barre tijden en zeker met de donkere dagen, kunnen we allemaal wel wat gezelligheid gebruiken. Nu kunt u zelf niet echt ergens naar toe... maar de gezelligheid kan wel naar u!

Uiteraard rekening houdende met alle maatregelen tonen de aanwezige schoolgemeenschappen in Ede en omgeving een hart voor hen die thuis zitten! Het idee ontstond bij basisschool de Zuiderpoort en al snel deden alle Proominent scholen in het initiatief mee. Naast hen breidt het zich ook naar andere scholen uit. En dat niet alleen. Meer mensen willen wat kunnen betekenen voor de mensen om hen heen. Naast de scholen zijn de bewoners van wooncomplex de Zuiderkroon bijvoorbeeld al hard aan het werk gegaan om leuke kleinigheidjes te maken voor hen die wel een presentje verdienen. Malkander helpt hier graag in mee! Jullie ook?

Alle andere ideeën en ook alle handjes zijn welkom om in de komende weken aan de slag te gaan met bijvoorbeeld leuke (coronamaatregel-bestendige) knutselprojecten. Malkander kan die uiteindelijk ophalen en aan de kinderen meegeven om die week te verspreiden (lees: op afstand voor wellicht uw deur te leggen). Ook met uw school, instantie of initiatief aansluiten in dit hartverwarmende project? Laat hier dan direct een berichtje achter of neem contact op met de samenlevingscoach of sociaal werker van Malkander info@malkander-ede.nl