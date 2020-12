Contact met een inwoner van Duitsland: ? Ook dan werkt nu de Corona-App !

Corona-Melder werkt nu ook samen met de Corona-Warn-App uit Duitsland. Dat maakt minister Hugo de Jonge (VWS) bekend. Gebruikers van de app ontvangen nu ook meldingen als zij langere tijd dicht bij een Duitser zijn geweest die de duitse variant heeft geïnstalleerd en later positief is getest in Duitsland. Vooral voor bewoners van de grensstreek is dit natuurlijk een grote vooruitgang.

Samenwerking met meerdere EU-landen

Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben Corona-Melder gedownload. De app informeert je of je mogelijk besmet bent met corona. Zo kun je verdere besmettingen voorkomen. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. De app werkt niet alleen samen met de Duitse Corona-Warn-App, maar ook met de corona-apps uit Denemarken, Ierland, Italië, Kroatië, Letland en Spanje. Op een later moment zullen ook corona-apps uit andere EU-landen gaan samenwerken. Naar verwachting sluit België in de loop van december aan.

Als je de app gebruikt en langere tijd dicht bij iemand bent die de corona-app van een ander EU-land gebruikt, wisselen de twee apps codes uit. Dit gebeurt op dezelfde manier als tussen twee gebruikers van de Nederlandse Corona-Melder. Als één van de twee later positief getest wordt en dit meldt in de app uit zijn land, dan ontvangt de ander een waarschuwingsmelding in de app uit het andere land.

Privacy

Ook voor de samenwerking van Corona-Melder met apps uit andere landen is de privacy een belangrijk punt. Binnen de Europese samenwerking kunnen alleen corona-apps met elkaar communiceren die volgens dezelfde privacy-beginselen als Corona-Melder zijn gemaakt. De app wisselt alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de samenwerking. Net zoals bij Corona-Melder weten de corona-apps uit andere landen niet wie je bent of waar je bent.

Na melding ook testen zonder klachten

Als je een melding in Corona-Melder ontvangt, kun je je sinds 1 december ook laten testen als je geen klachten hebt. In de melding staat dat je dat 5 dagen na het laatste risicovolle contact kan doen. Als de test negatief is, dan hoef je niet meer in quarantaine te blijven.

Heb je de app nog niet gedownload? Ga naar de App Store en de Google Play Store om te downloaden. Het gebruik van de app is altijd vrijwillig. Meer informatie vind je op www.coronamelder.nl.