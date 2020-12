Wethouders wilden al veel langer van burgemeester De Vries af

Het ging zelfs zo ver dat de drie wethouders informatie over de mogelijke herindeling alleen nog onder geheimhouding wilden delen met De Vries.

Het was een hallucinant beeld eerder dit jaar in een van de raadsvergaderingen van Scherpenzeel. Een wethouder die weigert de gemeenteraad te informeren, zelfs niet onder geheimhouding. "Hoe minder mensen het weten, hoe beter", was de strekking van wethouder Izaäk van Ekeren.

Wantrouwen?

Het gaat allemaal om de strategie van een extern adviseur. Kosten: 50.000 euro. Die adviseur moet helpen in de strijd tegen de herindelingsprocedure met Barneveld. Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. De provincie denkt dat de gemeente beter af is bij haar buurgemeente.

Maar een deel van de gemeenteraad pikt het niet dat ze geen informatie krijgt. De vraag doemt op: vertrouwen de wethouders de raad wel? SGP-wethouder Izaäk van Ekeren probeert zich er in die raadsvergadering met zichtbare moeite doorheen te manoeuvreren.

Uit de Wob-stukken blijkt echter dat het probleem van de wethouder helemaal niet bij de raad ligt. Hij probeert de informatie bij heel iemand anders weg te houden: waarnemend burgemeester Harry de Vries.

Tekst gaat verder onder foto.

De raadsvergadering waar het om draait. Foto: Omroep Gelderland

Het is voor de wethouders belangrijk dat ze de kaarten tegen de borst kunnen houden, omdat ze lijnrecht tegenover de provincie staan. Als zij eind mei informatie delen met de burgemeester over de extern adviseur belandt dat volgens de vertrouwelijke documenten razendsnel bij de provincie, doorgestuurd door de burgemeester.

"Dat werd bevestigd doordat de extern adviseur de volgende dag werd gebeld door een ambtenaar uit het provinciehuis met de vraag of hij voor Scherpenzeel ging werken", verklaren de wethouders in de stukken.

'Kon mij niet verdedigen'

Het is maar de vraag of de waarnemend burgemeester hier ook te ver mee ging. Toch is het voor de wethouders het teken om De Vries alleen nog onder strikte geheimhouding te informeren. En dat geldt dan ook automatisch ook voor de raad.

Van Ekeren komt maanden later in het vertrouwelijke stuk terug op die periode. Hij schrijft dat hij zich toen niet kon verdedigen. Hij kon niet zeggen dat hij de raad wél vertrouwde, zonder te insinueren dat hij de burgemeester niet vertrouwde.

Rapport Frissen

Het rommelt dan al langer in het Scherpenzeels college. De verhoudingen staan op scherp en in september barst uiteindelijk de bom. De wethouders zeggen het vertrouwen in de burgemeester op.

De Vries zit sindsdien ziek thuis, de provincie stelt een verkenner aan: Paul Frissen. Een bekende naam in het Gelderse, eerder deed hij onderzoek in Arnhem en Ermelo. Nu is Scherpenzeel aan de beurt, donderdag komt hij met zijn bevindingen.

Zie ook: Bestuurscrisis Scherpenzeel: wethouders zeggen vertrouwen burgemeester op