Thuiswerkende Sinterklaas verrast broertjes Harm en Gijs uit Garderen

Bekijk hieronder hoe de Sint de broertjes Harm en Gijs verrast:

Niet gewend

De Goedheiligman is het helemaal niet gewend om thuis te werken. "Aan het begin van het jaar zag mijn agenda er nog heel anders uit. In februari stond alles vol met fysieke afspraken, nu staat er nog maar voor tien procent in", vertelt de Sint, die voor de gelegenheid gebruik maakt van het huis van Jan Gipman.

Volgens de Sint is er veel vraag naar persoonlijke videoboodschappen. "Kinderen vinden het toch erg leuk om iets van mij te horen." Sinterklaas heeft speciale hulppieten in de arm genomen om hem de benodigde info over de kinderen op te sturen. "Daarna zet ik dat in mijn grote boek en spreek ik het uit", lacht hij.

Onder de indruk

Kinderen zijn heel enthousiast over de speciale boodschap van Sinterklaas. Dat geldt ook voor Harm en Gijs Morren uit Garderen. Met de volle aandacht horen ze thuis op de bank van Sinterklaas dat het heel lieve kinderen zijn, ze goed hun best doen op school en dat de kans groot is dat Sinterklaas de gevraagde cadeautjes zaterdagavond - op pakjesavond - aan hen gaat geven.

"Ik ga het morgen op school vertellen", zegt Gijs onder de indruk.