Kalverhouders melden zich massaal aan voor stoppersregeling

De sector werd zwaar getroffen door de coronacrisis, vooral omdat de horeca dicht zit. Vrijwel alle bedrijven die zich aanmeldden zitten op de Veluwe, slechts vijf procent zit ergens anders. De provincie stelde de stoppersregeling in om de stikstofuitstoot te reduceren. "Dit is een plan van de sector. Voor een deel innoveren en met minder kalverhouderijen", aldus gedeputeerde Peter Drenth.

Stikstofuitstoot

Nu worden de bedrijven - 114 in totaal - onderzocht om te kijken wat de impact op de natuur is, vervolgens wordt een rangschikking gemaakt. De bedrijven die de meeste stikstof op een natuurgebied uitstoten komen bovenaan.

Er is 20 miljoen euro uitgetrokken om de bedrijven te saneren. "Dat is niet voldoende voor alle bedrijven, want een boerenbedrijf is veel meer waard dan een paar ton", reageert Drenth. Daarnaast is er tien miljoen euro gereserveerd voor innovatie.

Of er meer geld bijkomt is nog niet bekend. De Partij voor de Dieren wil weten of het effectief is om geld van andere potjes - zoals het verduurzamen van de binnenvaart - te gebruiken om meer kalverhouderijen op te kopen.

Gelderse kalverboeren konden zich tot 1 december 2020 in de provincie melden om in aanmerking te komen voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Doel van de provincie is de stikstofuitstoot te verlagen en de bouwsector de ruimte te geven meer te bouwen.

