Fusie Wijchen-Druten definitief van de baan: ‘Argumenten om het wel te doen zijn er nog steeds’

De fusie tussen Wijchen en Druten was een hele tijd hét gesprek van de dag. Tegenstanders waren bang om hun identiteit te verliezen, voorstanders zagen mooie kansen om gemeentelijke taken effectiever uit te voeren. Uiteindelijk was de stem van de burger doorslaggevend. Uit een draagvlakpeiling bleek vorige maand dat de meeste inwoners van zowel Wijchen als Druten een fusie tussen de twee een slecht plan vinden. Daar geeft de lokale politiek nu gehoor aan.

Met elkaar door één deur

Hoewel de meeste raadsleden vorige maand al lieten weten dat ze tegen de plannen voor een herindeling zouden stemmen, hebben ze dinsdagavond woorden omgezet in daden. Daarmee is de fusie definitief van de baan. Desalniettemin willen politici de banden tussen Wijchen en Druten niet laten verslappen.

De gemeenten zijn in 2018 namelijk een ambtelijke fusie aangegaan, wat betekent dat één werkgroep beide gemeenten runt. Die zogeheten Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW) loopt wat betreft de lokale politiek goed. De herindeling moest deze samenwerking nog meer versterken. Omdat die nu dus niet doorgaat, willen raadsleden in zowel Wijchen als Druten zekerheid dat hun gemeenten de komende tijd nog prima met elkaar door één deur kunnen.

Samenwerken in de toekomst?

Ook de wethouders van de gemeenten benadrukken het belang om de banden te onderhouden. “Van evalueren kan je leren, dus wat het college betreft moet de raad dat zeker doen”, stelt de Wijchense wethouder Geert Gerrits. “Het blijven investeren in onze werkorganisatie is uiteraard verstandig. Dat kan het college alleen maar omarmen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we in gesprek blijven met Druten.”

In Druten klinkt meer teleurstelling, maar ook hoop. “We zijn niet voor niets een ambtelijke samenwerking met elkaar aangegaan. Het is jammer dat de fusie niet doorgaat. En de argumenten om het wel te doen, zijn er nog steeds”, meent de Drutense wethouder Willy Brink. “Als de rust is wedergekeerd, is het goed om alle opties op een rijtje te zetten.”

De tijd zal volgens hem moeten leren of ze de werkorganisatie in stand kunnen houden met twee aparte gemeenten. “De situatie zal na de stemming van gisteravond niet hetzelfde zijn. Twee heren dienen, is altijd lastiger dan één.” En zo’n fusie, is die dan helemaal van de baan? “Ik sluit niets uit.”

