Miljoenen kilo's vuurwerk onderweg van China naar Gelderland, maar de bunkers liggen vol

Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde is één van de grootste opslagplaatsen voor vuurwerk in Nederland. Zo’n 3,5 miljoen kilo vuurwerk ligt hier opgeslagen in bijna zeventig legergroene bunkers.

Vuurwerk hoopt zich op bij importeurs

Normaal zou veel van dit vuurwerk half november naar winkeliers gaan voor de verkoop, zegt directeur Jasper Groeneveld. De winkels slaan het op in hun eigen bunkertjes en zo ontstaat een doorstroom. Maar door het vuurwerkverbod dit jaar, hoopt het vuurwerk zich nu op bij de importeurs.

Bekijk hier de video over de grote opslagbunkers. De tekst gaat daaronder verder.

Groeneveld verwacht nog 85 zeecontainers uit China de komende weken, terwijl hij het vuurwerk niet veilig kwijt kan. "Er komt nog zeker drie miljoen kilo vuurwerk aan en hier kan het niet liggen."

'Ze vliegen je om de oren'

In Twello heeft vuurwerkimporteur Wolff Vuurwerk hetzelfde probleem. Hij verwacht nog 45 containers uit China. "Die containers gaan ons straks om de oren vliegen", zegt directeur Harry Puplichuizen. "We kunnen er nergens mee naartoe."

Marcel Teunissen van branchevereniging BPN herkent het probleem. "Alle importeurs hebben hiermee te maken", zegt hij. "En dit is niet alleen hun probleem. Dit is het probleem van Nederland." Ons land heeft zes grote vuurwerkimporteurs die bij de BPN zijn aangesloten. Twee daarvan liggen in Gelderland.

Militaire bunkers of het buitenland

De tijd begint te dringen. Om een snelle en veilige oplossing te vinden zit de branchevereniging aan tafel met het ministerie van IenW. Daarmee kijken ze naar een oplossing, maar ook naar wie het gaat betalen, zegt de branche. Met het vuurwerkverbod trok het kabinet veertig miljoen euro uit voor steun aan de sector. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat een deel van dat geld zal gaan naar de extra opslagkosten.

Die extra opslag zouden de importeurs kunnen vinden in militaire bunkers. Ook kijkt de branche over de grens naar bunkers in Duitsland. "Maar dat kan niet zomaar", zegt Groeneveld van Lesli Vuurwerk. "Daarvoor moet je eerst vergunning aanvragen." Vaak moet dat zes maanden van te voren worden gedaan.

Jasper Groeneveld, Lesli Vuurwerk. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Nederland heeft strenge regels rondom vuurwerk en de opslag moet dan ook goed gebeuren. Dat het kabinet dit probleem niet goed lijkt te hebben ingeschat, vindt de branche dan ook kwalijk. "Het gaat om consumentenvuurwerk, dus een grote 'boem' zal je er niet van krijgen als het afgaat", zegt Marcel Teunissen. "Maar het blijft vuurwerk en daarmee moet je gewoon oppassen."

Illegale verkoop

Terwijl de Nederlandse vuurwerkimporteurs naarstig naar bunkers zoeken om hun vuurwerk een heel jaar veilig op te slaan, zien ze met lede ogen aan hoe consumenten de grens over gaan. "Juist om stiekem illegaal vuurwerk te kopen. Dat is bijzonder zuur", zegt Harry Puplichuizen. "De voordeur is gesloten, maar de achterdeur gaat wagenwijd open."

Een bunker, volgepakt met vuurwerk. Foto: Omroep Gelderland

De vuurwerkimporteurs verwachten bovendien dat dit helemaal geen rustigere jaarwisseling wordt en dat de zorg niet wordt ontlast. "Wij verwachten juist dat het helemaal losgaat na dit coronajaar", zegt één van de import-medewerkers. Dat zegt ook de Apeldoornse winkelier Yuri Kneefel, die dit jaar flink het schip in gaat doordat hij geen vuurwerk mag verkopen. "Als ik zie wat er de grens oversteekt aan auto's vol Duits vuurwerk, wordt het echt niet rustiger dit jaar. Die handelaren net over de grens knijpen in hun handjes."

Lees ook: Vuurwerkverkopers stappen naar de rechter om 'ongelooflijk laat' verbod