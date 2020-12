Nieuw gemeentehuis Rheden: 19 miljoen euro

Het gemeentehuis van Rheden in De Steeg is op zijn minst aan een grondige renovatie toe. Het ambtenarenkorps loopt zelfs het risico vandaag of morgen op straat te staan omdat het gebouw niet meer te gebruiken is, stelt het college. Het voorstel is om het huidige pand volledig te strippen en opnieuw op te bouwen. Maar dan wat kleiner, want nu is het te groot. Kosten: bijna 19 miljoen euro.

Het enige acceptabele alternatief is volgens wethouder Ronald Haverkamp om het huidige onderkomen helemaal te slopen om daar iets nieuws neer te zetten. Daarbij zouden bestaande materialen niet worden hergebruikt en het duurt allemaal wat langer. Op de lange termijn is het alleen wel iets goedkoper omdat er een compact en duurzaam gebouw kan worden ontwikkeld.

Oplappen of andere plek

Andere scenario's om wat oplapwerkzaamheden te verrichten, zouden uiteindelijk geen oplossing bieden, ziet Haverkamp. Naar eventuele andere locaties is ook gekeken, maar die zouden binnen de gemeente niet voorhanden zijn. Bovendien is De Steeg het meest gunstig zijn qua reistijd voor de meeste inwoners, stelt de wethouder.

Aan totale huisvestingslasten gaat Rheden daarmee de komende 40 jaar ruim een miljoen euro per jaar betalen. Eenmalig moet er 2,5 miljoen euro worden afgetikt.

'Inwoners niet mee lastigvallen'

Omdat er in de bereikbaarheid van de voorzieningen voor de inwoner niets verandert, vindt Haverkamp het niet nodig de burgers verder in het proces te betrekken, anders dan ze te informeren over de besluiten. Dat zou volgens hem alleen maar tot frustratie leiden omdat de keuzemogelijkheden zeer beperkt zijn. "Daar moeten we inwoners niet mee lastigvallen."

Daar is met name Tim Endeveld van GroenLinks het niet mee eens. Hij wil inwoners bijvoorbeeld mee laten denken over de locatiekeuze, aan laten geven welke onderdelen ze belangrijk vinden of dat er een station in de buurt moet zijn. Of hij zelfs wil proberen een referendum af te dwingen? "Leuk idee. Dat ga ik in de fractie bespreken."

Het is de bedoeling dat de raad later deze maand definitief beslist over zijn gemeentehuis. Dan zal er zo snel mogelijk een tijdelijk onderkomen worden gezocht, zodat de bouw kan beginnen.

'Kosten onder vergrootglas'

De gemeente realiseert zich dat te maken kosten bij de burger 'onder een vergrootglas' liggen. "Van de verbouwing van een gemeentehuis zijn inwoners nog nooit vrolijk geworden", constateert raadslid Joppe de Ruiter (PvdA) nuchter.

"Maar we weten dat het noodzakelijk is."