Levensverhaal 'sektemeisje' Hannelore wordt verfilmd tot dramaserie

Omroep Gelderland maakte begin dit jaar een veelbekeken documentaire over het boek van auteur Frank Krake. Hij is verguld met de plannen van producent Hollands Licht die eerder series maakte als Flikken Maastricht en Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

"Dit is een hele grote producent, maar belangrijker voor Hannelore en mij is: dit is een producent die op een respectvolle manier het boek wil verfilmen en oog heeft voor het doel van Hannelore: voorkomen dat anderen in een sekte belanden."

Heftige jaren

In het boek Hannelore, het meisje uit de sekte wordt het levensverhaal vertelt van Hannelore van Otterloo die als heel jong meisje met haar zusje door haar ouders werd meegenomen in de sekte Gemeente Gods geleid door Sipke Vrieswijk. Ze beleefde er heftige jaren met uitbuiting en seksueel misbruik. In de documentaire die Omroep Gelderland met haar maakte vertelt ze hoe ze volledig haar identiteit verloor en niet meer zelfstandig kon nadenken.

Sekteleider Sipke Vrieswijk met Hannelore en andere kinderen. Foto: Frank Krake

Producent Hollands Licht wil van het boek een dramaserie maken van vier tot zes afleveringen. Producent Nelsje Musch-Elzinga van Hollands Licht: "Het verhaal van Hannelore raakt enorm en gaat onder je huid zitten. Het heeft alles in zich om een ontroerende, spannende en spraakmakende serie over de zoektocht naar identiteit te worden." Waar de serie wordt uitgezonden is nog niet bekend. Het maken ervan zal zo'n twee jaar duren.

Meldpunt voor sektes

Het besluit van de producent komt niet toevallig vandaag naar buiten. De Tweede Kamer besloot vandaag (dinsdag 1 december) dat er weer een nieuw meldpunt komt voor sektes. Nederland had met Sektesignaal een centraal meldpunt, maar dat stopte 1 januari dit jaar. Onder andere door het boek en de documentaire over Hannelore brachten Tweede Kamerleden de noodzaak van een meldpunt weer op de agenda.

Want het verhaal van Hannelore is nog altijd actueel. Anno 2020 zijn er alleen al in Nederland ongeveer tachtig sektes actief met zo’n tienduizend volgelingen. Recent nog werden er twee sektes van Nederlandse leiders opgedoekt die zich vlak over de grens van Duitsland hadden gevestigd.

Hannelore van Otterloo voor het voormalige klooster in Velddriel waar de sekte gevestigd was. Foto: Omroep Gelderland

Respectvol

Wie straks de rol van Hannelore gaat spelen is nog niet bekend. "De hele cast en crew moet nog bij elkaar gebracht worden", vertelt Frank Krake. "Ik blijf bij alle stappen voor het maken van deze dramaserie betrokken; dat was ook een absolute voorwaarde van Hannelore en mij, zodat we zeker weten dat alles op een respectvolle manier gebeurd."

