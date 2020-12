Verdachte gasexplosie begon 's ochtends al met bierdrinken en weet niets meer

De zaak wordt aangehouden, omdat er nog een psychologisch onderzoek moet plaatsvinden voor een verplichte behandeling van de man. Hij lijdt aan alcoholverslaving en psychische problemen. Bovendien moet zijn advocaat volgens de rechtbank meer tijd krijgen om zich te buigen over het grote aantal schadevorderingen van omwonenden waarvan er twee pas gisteren werden ingediend.

De man zou de explosie volgens de officier van justitie opzettelijk hebben veroorzaakt. Agenten die na de ontploffing in het huis kwamen, zagen dat de gastoevoer van het fornuis was doorgeknipt. Bovendien zou de man volgens omwonenden zijn daad eerder hebben aangekondigd met de woorden: als ik ga, neem ik de hele buurt mee.

Zwart gat

De verdachte zelf kan zich daar allemaal niets meer van herinneren. Omdat hij op de bewuste dag in de ochtend al was begonnen met bierdrinken, kan hij zich naar eigen zeggen pas herinneren hoe hij in het ziekenhuis bij kwam. En dat terwijl hij volgens verschillende getuigen na het ongeluk heeft gezegd dat hij stond te koken en op het volgende moment ineens aan de voorkant van zijn huis lag.

Verdachte gasexplosie kan zich helemaal niets meer herinneren. Foto: Omroep Gelderland

Hoewel hij eerder al zelfmoordpogingen heeft gedaan, was daarvan in dit geval geen sprake. Dat beweerde de verdachte tegenover de rechter. Hij was juist zo trots op zijn huis, dat hij zelf flink had verbouwd en zijn paleisje noemde. Hij kon zich daarom niet voorstellen dat hij dat zelf zou opblazen. Toch had hij in de eerste verhoren toegegeven dat het best eens een poging geweest kan zijn om uit het leven te stappen, maar daarvan kan de 63-jarige man zich nu niets meer herinneren.

Bergafwaarts

De man beleefde dit jaar volgens de rechter misschien wel zijn 50-jarige jubileum als alcoholist, de reden waarom hij jaren geleden werd ontslagen als heftruckchauffeur. Toen daarna ook zijn huwelijk op de klippen liep, ging het snel verder bergafwaarts met hem.

Volgens buurtbewoners verwaarloosde hij zichzelf en zorgde hij voor overlast. Waar die verhalen vandaan komen begrijpt de man zelf niet, aangezien hij naar eigen zeggen altijd binnen zat, met de rolluiken dicht.

Maar liefst zestien partijen hebben zich in het proces gemengd met schadevorderingen, variërend van enkele honderden euro’s tot tienduizenden euro’s voor een buurtbewoner die niet meer terug durft te keren in zijn woning en een vergoeding vraagt voor de verhuizing. Een groot deel van de vorderingen betreft immateriële schade, omdat veel buurtgenoten kampen met psychische klachten zoals ptss en depressie. Daarnaast komt woningstichting Woonwaarts met een claim van rond de 750.000 euro vanwege de vernietigde woningen.

Onderliggende problemen

Deskundigen denken dat er onder het alcoholprobleem van de man andere problemen liggen, die te maken hebben met zijn jeugd waarin sprake was van geweld en misbruik. Maar het is de vraag of de man die in het verleden meermalen hulp heeft geweigerd, zich hiervoor wil laten behandelen.

Zijn advocaat ziet het liefst dat er een zogenoemde zorgmachtiging komt. Dat houdt in dat hij verplicht wordt behandeld, maar dan buiten het strafrecht om. Maar het onderzoek voor die zorgmachtiging is nog niet verricht door Iriszorg, omdat er lange tijd onduidelijkheid was of de organisatie hiervoor wel een vergoeding zou krijgen. Daardoor kon de rechtbank dinsdagmiddag geen afgewogen oordeel geven over een straf en eventuele aanvullende maatregelen.

De rechtszaak wordt binnen drie maanden hervat.

