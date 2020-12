Marion moest halsoverkop weg uit Marokko, na negen maanden krijgt ze haar camper terug

Het had haar droomreis moeten zijn: met een camper rondtrekken door Marokko. Maar ze was pas net onderweg, toen ze vanwege het coronavirus halsoverkop met het vliegtuig terug naar Nederland moest. Negen maanden en veel hoofdbrekens later mag de Arnhemse Marion Nägele haar camper weer ophalen.

Er lag een programma van liefst 42 dagen klaar voor Marion en haar reisgenoot. Ze sloten zich aan bij de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC), omdat ze liever niet alleen door Marokko wilden toeren. "In maart gingen we nietsvermoedend met de boot van Gibraltar naar Tanger. Drie dagen nadat we over waren, kwam het bericht dat de veerboot niet meer ging. Daar deden we nog lacherig over, over zes weken zouden we wel weer zien.”"

Het coronavirus greep echter steeds verder om zich in. "In Marokko was nog geen corona, dus niemand wist hoe erg de situatie in Nederland was. Na een dag of tien durfden ze ons niet meer te laten rijden. We moesten naar een centrale camping in Marrakesh en halsoverkop de volgende ochtend met de laatste vlucht van Transavia terug naar huis."

We moesten onze droom achterlaten.

In totaal waren vijf campergroepsreizen – goed voor 84 campers – van de NKC onderweg toen Marokko in lockdown ging. Alle campers bleven achter op de camping met het idee dat de eigenaren die later in het jaar weer konden ophalen. "We moesten ons hele hebben en houden achterlaten. Onze droom."

De Arnhemse dacht toen nog dat ze na een maand of twee terug kon komen om de reis af te maken. "Niet wetende dat de noodtoestand daar zo erg zou worden. Ook in de zomer, toen het hier in Nederland weer wat normaler werd. Ik zag op televisie de tanks door de straten rijden."

Enorme operatie

De helpende hand kwam van de zoon van één van de Marokko-gangers. "Die werkte bij Broekman Logistics en opperde het plan om samen met NKC alle campers per zeeschip hierheen te halen."

Dat bleek geen abc'tje. "Het was een enorme operatie waar we de afgelopen maanden druk mee zijn geweest. Het was een hoop papierwerk. Er kwamen allerlei verzekeringen, ministeries en ambassades bij kijken.”"

Maar dinsdag was het dan zover: de campers kwamen aan in Nederland. Al moet Marion nog tot zaterdag wachten voor ze haar wagen in Amsterdam kan ophalen. "Iedereen is blij, maar wel met een grote kanttekening. Het heeft ons duizenden euro's gekost. Maar het allerergste vind ik nog dat we de reis niet kunnen afmaken. Dan was het misschien de duurste vakantie ooit, maar hadden we in ieder geval nog iets gezien."