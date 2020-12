De Graafschap wil zich versterken in winterstop

De club uit Doetinchem staat op dit moment op de derde plaats in de eerste divisie. Dat zou aan het einde van dit seizoen niet voldoende zijn voor directe promotie. Dat is wel het doel bij De Graafschap. "Het is de opdracht die ik heb meegekregen van de club", liet trainer Mike Snoei al meerdere keren weten.

Aanvallende middenvelder

Achter de schermen zoekt de club naar gerichte versterking om de selectie een impuls te geven. Het gaat om een creatieve, liefst aanvallende middenvelder die De Graafschap wil toevoegen. "Dat is goed mogelijk", is het summiere commentaar dat technisch manager Peter Hofstede wil geven.

"Ik sluit zeker niet uit dat we in januari nog iets gaan doen. Het moet wel een directe versterking zijn die ons echt beter maakt." Ook voorzitter Martin Mos reageert positief op de vraag of nieuwe spelers gewenst zijn. "Dat zou zomaar kunnen. Als één of twee aanvullingen in de selectie zorgen voor meer voetbal, moeten we dat serieus overwegen."

Creatief

De Graafschap hield aan de afgelopen twee seizoenen een bescheiden winst over. "We hebben inderdaad wat geld overgehouden, maar in principe is er geen budget om investeringen te doen", laat Mos weten. "Maar dan moet je dus creatief zijn en in het verleden hebben we wel vaker laten zien dat we dat kunnen."

Voor de winterstop speelt de ploeg van trainer Snoei nog drie competitieduels. Tussendoor komt PSV nog naar De Vijverberg in de strijd om de nationale beker. Vrijdag wacht een uitwedstrijd tegen MVV, gecoached door voormalig Graafschap-trainer Darije Kalezic. Daarna ontvangen de Superboeren nog Jong Ajax en Jong FC Utrecht. Op 2 januari staat de topper uit tegen Almere City FC op de rol.