Neergeschoten brandbommengooier kraakte bejaardentehuis: 'Hij kondigde verzet aan'

De deurwaarder ging dinsdagochtend langs bij het oude verzorgingshuis om de kraker uit de woning te zetten. De deurwaarder kreeg daarbij ondersteuning van de politie en dat was niet zonder reden. "Hij kondigde aan zich te verzetten. Maar dit hadden we niet verwacht", zegt een woordvoerder.

De man, een Poolse arbeidsmigrant van midden 30, woonde volgens het bouwbedrijf al zo'n anderhalf jaar in het oude bejaardentehuis. "Hij wist op een of andere manier in de woning te komen die door het vertrek van een antikraker net vrij was gekomen. Toen hij 24 uur in de woning zat, had hij hem gekraakt en was het officieel een woonhuis voor hem geworden. Zo zijn de regels nu eenmaal in Nederland", verzucht de woordvoerder.

Hij wilde met een IQ van 151 niet in de bouw werken.

Het bedrijf probeerde de kraker eerst op een 'menselijke manier' uit de woning te krijgen. Zo kreeg de man een baan aangeboden in de bouw. "Maar hij zei dat hij met een IQ van 151 niet in de bouw ging werken. Alleen een kantoorbaan was goed genoeg voor hem. Ja, ik wil ook wel een half miljoen euro. Dat ging dus niet door. Achteraf maar goed ook, als je ziet wat hij heeft gedaan."

Kuiper Vastgoed besloot uiteindelijk om met mede-eigenaar Portaal een kort geding aan te spannen. "De rechtbank heeft ons in het gelijk gesteld, zodat we hem vanochtend uit de woning konden verwijderen", zegt hij.

Wat er vervolgens gebeurde, zagen ze bij het bouwbedrijf niet aankomen. "We zijn er best een beetje aangeslagen door. Hij koos zelf voor een ontruiming met politiebegeleiding. Maar dat dit de afloop was, daar hadden we geen moment bij stilgestaan."

De kraker verschanste zich volgens de politie in het gebouw en gooide brandbommen naar de politie en deurwaarder. Er werd versterking opgeroepen van het arrestatieteam, dat het pand binnenging. Omdat de situatie volgens de politie zo dreigend was, werd de verdachte neergeschoten.

'Gedreigd met bijl'

De man is met verwondingen aan zijn hand en benen overgebracht naar het ziekenhuis. "We vinden het vreselijk dat hij gewond is geraakt. Maar wij hebben er niet voor gekozen brandbommen te gooien en met een bijl te dreigen, zoals we hebben vernomen. Al weten we niet precies wat er in de woning is gebeurd", zegt de woordvoerder. De politie kan niet zeggen of de man met een bijl heeft gedreigd.

Bij de inval raakte ook een lid van het arrestatieteam gewond, vermoedelijk aan zijn arm. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden en zal volgens de politie worden verhoord.