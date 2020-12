Kolossaal zonnepark gaat er komen, ondanks een hele hoop discussie

Over twee à drie jaar moet ieder huis in Wijchen op groene stroom kunnen draaien. Daarom wordt binnenkort een kolossaal zonnepark gebouwd ter grootte van 22 voetbalvelden. En volgens de wethouder is dat nog maar het begin.

Veel mensen hebben er een sterke mening over: duurzame energie. Zo ook in Hernen, waar inwoners na een hoop discussie nu eindelijk instemmen met de bouw van een massaal zonnepark.

"Iedereen vindt groene energie eigenlijk wel een goed idee, maar niet als het in zijn of haar achtertuin wordt opgewekt", meent de Wijchense wethouder Titus Burgers. In de dorpskern worden volgend jaar bijna 44.000 zonnepanelen neergezet, die samen elf hectare bedekken. Dat is te vergelijken met 22 voetbalvelden. "Het is een flinke klus. Daarom is het belangrijk dat Hernen achter de plannen staat.”"

Het doel is uiteindelijk dat de burger volop kan meeprofiteren van de groene energie. Zo komen er zonnepanelen op de nieuwe multifunctionele accommodatie, komen er laadpalen voor elektrische auto’s en kunnen inwoners zogeheten zon-obligaties kopen.

"Dan ontvang je over tien jaar je investering terug met een mooi rendement", stelt Burgers. Als alles volgens plan verloopt, kan volgend jaar de schop in de grond. Het park moet uiteindelijk energie leveren voor zo’n 3.500 huishoudens. En volgens de wethouder is dat nog maar het begin.

Heel Wijchen aan de groene stroom

Het massale zonnepark is onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Dat is een landelijke project waarbij buurgemeenten samenwerken om in 2030 ruim 55 procent minder CO2 uit te storten. "En wij lopen op kop met het uitvoeren van ons deel", weet de wethouder.

Zo liggen er ook nog plannen om twintig hectare aan zonnepark te bouwen in De Bankhoeve, een locatie langs de snelweg. "Daar gaan raadsleden begin volgend jaar over stemmen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze daarmee akkoord gaan."

Al die duurzame energie is niet voor niets, verzekert Burgers. Ieder huis in Wijchen moet over twee à drie jaar namelijk op groene stroom kunnen draaien. "Dat is wat ons betreft een mooi streven. We zijn ook nog bezig met een windpark in Bijsterhuizen en dan heb ik het nog niets eens over alle particulieren met zonnepanelen op hun dak. Dus als alles volgens plan verloopt, gaat dat over een paar jaar zeker lukken."

