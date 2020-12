Veel geld verdwenen na inbraak bij bedrijf

In de vroege nacht van 20 oktober verschijnen drie personen op de parkeerplaats van een bedrijf aan de Viaductweg in Bruchem bij Zaltbommel.

De inbrekers hebben geprobeerd via de hoofdingang naar binnen te gaan. Dit is niet gelukt, maar een van hen is er in geslaagd naar boven te klimmen en via een raam binnen te komen.

Signalement daders

De inbreker heeft in korte tijd veel geld buitgemaakt.

Op de beelden die we laten zien, blijkt het te gaan twee mannen met beiden een tenger postuur en die ongeveer even lang zijn. De derde man heeft een fors postuur en is ongeveer 1 meter 75 lang. In de nacht van de inbraak droeg hij een grijze jas.

De politie zit klaar voor tips in deze zaak op 0800-6070. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem bellen of het tipformulier van de politie invullen. Het zaaknummer is 2020497471.