Annemieke heeft vijf pleegkinderen: 'Ik krijg er energie van'

Ze had al drie kinderen. Maar Annemieke Wildeman (49) vond dat er nog meer ruimte was. Binnenkort verwacht ze haar vijfde pleegkind. Ook past ze wekelijks op haar kleinkinderen. "Ik krijg er energie van."

"Ik heb hier altijd van gedroomd", zegt Annemieke terwijl ze een stapel wasgoed opvouwt. "Als kind al zag ik altijd een grote tafel voor me, met een heleboel kinderen er omheen."

Tien jaar geleden besloot de Ermelose, samen met haar man, een gezinshuis te stichten. "In het begin was het wennen. Ik had een soort heimwee naar hoe het was", vertelt Annemieke. "Maar na drie maanden ging het beter. Dat gevoel had ik eigenlijk bij elk kind dat geplaatst werd. Door de jaren heen ging het steeds makkelijker."

Vijfde pleegkind

Naast de pleegkinderen, twee jongens en twee meiden van 15, 14, 13 en 6 jaar, woont de 20-jarige dochter nog thuis. Ook past Annemieke één dag in de week op haar kleinkinderen van 4 en 2 jaar. Het derde kleinkind is op komst. Net als een vijfde pleegkind: een jongen van 9 jaar.

Het is een intensief leven. Voor Annemieke is het een 24/7 baan. Maar de Ermelose zegt te bruisen van de energie. "Ik ben bijna nooit moe. Het helpt dat ik iets doe waarvoor ik gemaakt ben." Haar man heeft ernaast nog een baan voor 2,5 dag per week.

Soms ingewikkeld

De drie dochters, nu 26, 25 en 20 jaar oud, werden meegenomen in de besluitvorming. "Hun toestemming was belangrijk", vindt Annemieke. "De kinderen komen met een forse rugzak. De drie oudste pleegkinderen zijn verstandelijk beperkt. Soms is het ontzettend ingewikkeld. Maar dat voert niet de boventoon. Het is gaaf om te doen."

Ze maakt een wiegende beweging met haar armen: "Normaal doe je eerst dit met een kind. Werk je aan de hechting. Daarna komen de regels. Bij een pleegkind is het precies andersom."

Tekort aan pleegouders

Het schrijnende tekort aan pleegouders ervoer Annemieke toen ze afgelopen zomer aangaf nog een plekje in huis vrij te hebben. "Sindsdien zijn we twintig keer benaderd voor een kind. Er zitten zoveel kinderen in de knel."

"Welk kind hier komt wonen? Dat is een onderbuikgevoel. Je moet een klik hebben. En we kijken wat past bij de dynamiek van het gezin. Of we kunnen doen waar wij goed in zijn. Ik heb liever een kind dat in de gordijnen zit, dan een teruggetrokken kind."

De pleegkinderen kunnen in Annemiekes gezin blijven wonen tot ze uitvliegen. Ruimte voor een zesde pleegkind is er niet: "Nee, in principe zijn straks alle kamers bezet".

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.