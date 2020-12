Jumbo opent weer na plofkraak, klanten leven mee met getroffen buurman

In delicatessenwinkel Yauno is het een puinhoop sinds de explosie. Foto: Omroep Gelderland

Een dag na de plofkraak op de geldautomaat is de vestiging van Jumbo in Westervoort weer open. Aan de buitenkant zijn grote houten platen bevestigd die de schade aan de gevel verbergen. Binnen pakken personeel en klanten de draad weer op.

Rond 2.30 uur in de nacht van zondag op maandag bliezen onbekenden de pinautomaat naast de supermarkt op. Op beelden die maandagavond opdoken is te zien hoe twee mannen te werk gaan. Een van hen plaatst een explosief in of tegen de automaat, waarna hij wegrent. Even later volgt een knal, die gepaard gaat met veel rookontwikkeling. Met zaklampen gaan vervolgens twee personen verder met hun daad.

De Jumbo liep met name schade op aan de buitenkant van het pand. Voor de naastgelegen delicatessenzaak Yauno is de schade veel erger. Geschokt bekijken klanten van de supermarkt de ravage bij de buurman. De ontploffing heeft stellages omver geblazen en alles ligt door de winkel verspreid. “Moet ik helpen opruimen? “ vraagt een vrouw aan de eigenaar. "Dat doe ik graag, hoor."

Wachten op de verzekering

Maar er kan nog niet opgeruimd worden. Eigenaar Firas Yauno moet eerst wachten op een man van de verzekering. "Die komt vandaag. Hopelijk kunnen we daarna snel aan de slag. Wat mij betreft werken we dag en nacht door", zegt hij.

Yauno verwacht binnen een week weer open te kunnen. Maar het wordt een flinke klus. "Alles zit onder het stof", zegt hij, terwijl hij een vinger over de plastic warmhoudbakjes haalt. Eerder vertelde hij al dat de plofkraak op geen slechter moment in het jaar uitgevoerd had kunnen worden. "December is altijd belangrijk voor ons, is altijd een topmaand voor mij en het personeel", zei hij een dag na de brute plofkraak.

Zie ook: Eigenaar radeloos na plofkraak: 'Medewerkers zitten huilend thuis'