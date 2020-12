Van poep en pies uit Epe maakt waterschap nieuwe grondstof

Echt lekker ruiken doet het alleen niet. "Rioollucht, gras, paardenstal, daar ruikt het een beetje naar. Niet heel fris in ieder geval", lacht Wouter Steensma van Waterschap Vallei en Veluwe. Van de vieze geur liggen ze daar niet wakker, want zodra de grondstof wordt bewerkt tot eindproduct is dit verdwenen.

Wat kun je ermee?

De Kaumera die Steensma in een potje in z'n handen heeft is bruin en vloeibaar. “Het is een heel veelzijdig product. We kunnen het gebruiken als biostimulant, als coating, als bindmiddel, allerlei toepassingen zitten erin.” Het komt daarmee van pas in de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector.

Maar zo ver is het nog niet, want de grondstof die sinds deze week in Epe wordt gewonnen, gaat nog niet meteen naar bedrijven die er iets mee kunnen. Daarvoor moet er eerst nog meer onderzoek naar de stof worden gedaan en moet er wet- en regelgeving komen voor het gebruik ervan.

Nieuwe grondstof

Dat heeft ermee te maken dat Kaumera nieuw is; Nederlandse waterschappen zijn de eersten in de wereld die het maken. "Het is een stof die wordt gemaakt uit een bacterie, die nog nooit iemand gemaakt heeft. Dus we zullen samen met universiteiten en het bedrijfsleven eerst heel veel onderzoek moeten doen, willen we er wat mee kunnen", aldus Steensma.

Dat de Kaumera-installatie op de rioolwaterzuivering in Epe staat, is geen toeval. Hier wordt het rioolwater namelijk sinds een paar jaar met een nieuwe techniek gezuiverd, de Nereda-technologie. Uit het korrelslib dat bij deze techniek wordt geproduceerd, kan vervolgens Kaumera worden gewonnen. Bij een traditionele waterzuivering kan dit momenteel nog niet.

2050: klimaatneutraal

De Kaumera installatie in Epe is een initiatief van zes Nederlandse waterschappen die samenwerken om zo op den duur meer grondstoffen uit het water te kunnen halen. In Zutphen heeft Waterschap Rijn en IJssel ook een fabriek waar Kaumera wordt gewonnen, niet uit rioolwater maar uit restwater van zuivelproducent FrieslandCampina.

Door grondstoffen uit ons rioolwater te halen, hopen de waterschappen duurzamer te worden. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot tot gevolg. Door de slib te verwerken in nieuwe grondstoffen, zoals Kaumera, hopen waterschappen in 2050 klimaatneutraal te zijn.

