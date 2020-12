Verscherpt toezicht op Achterhoekse ziekenhuizen verlengd

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk staan in ieder geval tot februari volgend jaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Reden is dat de ontvlechting van het overkoepelende orgaan Santiz nog niet is voltooid.

“Omdat de defusie nog geen feit is, heeft de IGJ kenbaar gemaakt dat zij het verscherpt toezicht nog voor een korte periode wil voorzetten”, laten de ziekenhuizen in een verklaring weten. De ontvlechting tussen beide ziekenhuizen verloopt volgens betrokkenen goed. Zowel in het SKB en het Slingeland is inmiddels een eigen cliëntenraad en ondernemingsraad opgetuigd. Alle seinen staan daarmee op groen voor een defusie per 1 januari. Het verscherpte toezicht is met een periode van drie maanden verlengd tot 15 februari. Volgens de ziekenhuizen is dit de kortst mogelijke termijn.



Vanwege de bestuurlijke crisis binnen Santiz besloot de IGJ de organisaties in mei onder verscherpt toezicht te zetten. Uit een inspectierapport bleek dat Santiz tekortkomingen kende op het thema goed bestuur. “De inspectie twijfelt vooralsnog niet aan de kwaliteit van zorg, maar het ontbreken van goed bestuur vindt zij wel een risico voor goede zorg op de langere termijn”, liet de IGJ destijds weten.