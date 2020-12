Kwakkelend De Graafschap onder druk: 'We bewaren de rust'

Promoveren is het heilige doel bij De Graafschap dit seizoen. Maar de ambitieuze club uit Doetinchem kwakkelt dit seizoen en verloor al vier keer. Van paniek is binnen de club echter nog geen sprake.

De zeperd in Noord-Holland tegen Jong AZ (7-3) in september kwam hard aan en was ook onverwacht, maar kon nog worden uitgelegd als een incident. De nederlagen op eigen veld tegen de concurrenten FC Volendam en SC Cambuur gaven vervolgens al iets meer duidelijkheid dat De Graafschap bezig is aan een moeizaam seizoen. Voetballand was het elftal van trainer Mike Snoei de mindere. Beide nederlagen waren terecht.

Ruim een week na Cambuur volgde echter een wanprestatie tegen FC Eindhoven, al werd zondag dan een terechte goal afgekeurd en viel de 3-2 pas in blessuretijd. Het was wel de derde verliesbeurt in vijf wedstrijden waardoor De Graafschap achterop is geraakt in de strijd om promotie. Eindigen bij de eerste twee is een heilig doel in Doetinchem en de enige echte opdracht die Snoei heeft meegekregen.

Stand verplicht

"Zondag was wel heel erg vervelend", stelt technisch manager Peter Hofstede. "We zijn aan onze stand verplicht dit soort wedstrijden te winnen en ik snap de teleurstelling van de supporters ook heel goed. Wij vinden ook dat het beter kan en moet en kijken daar iedere dag naar."

Van paniek is echter geen sprake binnen De Graafschap, zo blijkt ook uit de woorden van voorzitter Martin Mos. "Ik raak sowieso niet zo snel in paniek. Het is belangrijk om de rust te bewaren en nu geen gekke dingen te doen. Sprankelend is ons voetbal niet. We moeten meer scoren en snel zorgen dat we het elftal weer aan het voetballen krijgen. Een nederlaag zoals tegen Eindhoven mag niet gebeuren, maar van Volendam en Cambuur kun je verliezen. Zij waren beter, maar het was ook wel een beetje lullig. Als Toine van Huizen scoort tegen Cambuur, wordt het heel anders."

Constant puzzelen

De Graafschap won de meeste wedstrijden tegen laagvliegers (TOP Oss, Helmond Sport, Jong PSV) moeizaam. "Je zit liever wat rustiger op de tribune", zegt Hofstede daarover. "Dat onverzettelijke van vorig seizoen zou je graag terug willen, maar we laten ons echt niet van de wijs brengen. Het is lastig oplossingen te vinden in de kleine ruimtes. Daarin zijn we zoekende. Het is constant puzzelen en kijken naar het schakeltje dat we missen. Dat is een doorlopend en moeilijk proces. Dat we dan wat vaker de lange bal spelen? Daar vind ik op zich niks mis mee."

Onder trainer Mike Snoei waren de resultaten van De Graafschap vorig seizoen uitstekend. Tot begin maart noteerden de Achterhoekers slechts één nederlaag. "Nu hebben we ook alweer 28 punten, dat zijn er maar twee minder dan vorig seizoen", bekijkt Hofstede de situatie positief. Mos ziet ook nog een glas dat halfvol is: "Er is weinig aan de hand, we staan drie punten achter op Almere en daar spelen we nog twee keer tegen. Maar tot de winterstop moeten we nu wel onze wedstrijden winnen."

Advies

Dan staan ook de eerste gesprekken gepland met Snoei over eventuele contractverlenging. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Belangrijk is het advies van leden van de klankbordgroep waarin oud-spits Berry Powel en journalist en Achterhoeker Freek Jansen zitting hebben. "Dat advies met dat van Peter nemen wij hoogstwaarschijnlijk als RvC over", zegt Mos. "We wachten dat af en beslissen in januari. Mijn mening in deze is niet veel waard, maar ik vind Mike een uitstekende trainer. Binnen De Graafschap heeft hij ook voor veel professionaliteit gezorgd en er zijn weinig trainers die zo veel punten hebben gehaald."

"Je weegt heel veel dingen met elkaar af en dat doen we zoals altijd op een objectieve manier", zegt Hofstede. "Aan korte termijn politiek doen we niet en we laten ons niet leiden door stemmingmakerij. Intern zijn we hier ook nog niet aan toe . Nogmaals, ik begrijp dat er kritiek komt als De Graafschap drie van de laatste vijf wedstrijden verliest. Dat mag ons niet overkomen."

Dragers

Dat Snoei bij de supporters niet altijd even goed ligt en dat hij nogal eens in de clinch ligt met de media vanwege zijn directheid en nukkigheid bij een nederlaag, zorgt bij Mos voor gemengde gevoelens. "Naar supporters en sponsors moet je altijd goed luisteren. Het zijn de dragers van een club."

"Ik kan me van alles voorstellen bij een trainer die chagrijnig is als hij heeft verloren. Vergelijk het met Advocaat voordat hij naar Feyenoord ging en met types als Happel en Van Hanegem. Dat zijn wel winnaarstypes. Ik vind dat juist wel mooi. Over Henk de Jong zeiden ze altijd dat hij teveel lachte en er te makkelijk over deed", weet Mos. "Zo heeft iedereen wat en dit is Mike."