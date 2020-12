Ravage na explosie: beelden opgedoken van plofkraak in Westervoort

De plofkraak op een pinautomaat aan de Broeklanden in Westervoort richtte in de nacht van zondag op maandag een gigantische ravage aan. De site heeft twee video's gepubliceerd die dit tot in nauwkeurig detail laten zien. Hoewel de tijdcodes in de video's niet gelijk lopen, is te zien dat de kraak is uitgevoerd rond 2.30 uur.

De eerste video toont een camerastandpunt, gericht op de geldautomaat. Hierop is te zien dat één persoon iets tegen of in de automaat duwt en vervolgens wegrent. Luttele seconden later volgt een grote ontploffing. Daarna rennen twee personen met zaklampen richting de ontplofte automaat.

Ravage van binnen

De tweede video betreft een camerastandpunt dat gericht is op het interieur van een winkel, mogelijk de naastgelegen delicatessenzaak.

Na een korte stilte volgt de ontploffing waarna allerlei waren door de lucht vliegen. Opvallend aan deze video is te zien dat een halve minuut na de eerste ontploffing nog een knal volgt. Mogelijk is hierbij een van de daders gewond geraakt. Of deze video daadwerkelijk de plofkraak in Westervoort betreft, is echter niet bevestigd.

De politie doet dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een getuigenoproep.

