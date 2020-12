Montferland steunt ouderen met tekeningen

“Een mooi initiatief om nog meer naar elkaar om te kijken”, aldus burgemeester Peter de Baat, die zelf zorgcentrum Meulenvelden in Didam bezocht. “Zo blijven we elkaar vasthouden, ook op anderhalve meter afstand. Ik zag dat de ouderen gelijk onder de indruk waren van de tekeningen. Daar doen we het voor.” Volgens De Baat is het in deze coronatijden extra belangrijk om contact te hebben: “Ouderen zijn in coronatijd hard getroffen. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijkt en we niet weten wanneer ons leven weer normaal wordt.” Daarom vroeg de gemeente kinderen van basisscholen uit Montferland om een kleurplaat te maken om ouderen op te vrolijken, die vanwege het coronavirus weinig mensen zien.



De burgemeester kreeg tijdens het uitreiken van de tekeningen bij zorgcentrum Meulenvelden in Didam hulp van de tweejarige Madelief. Volgens haar moeder vond het meisje het heel spannend om met de ‘echte burgemeester’ op de foto te mogen. “Ze vond alle tekeningen heel mooi, maar was vooral fan van haar eigen kleurplaat. Die had ze volgeplakt met glitters” zegt haar moeder. “Ze vroeg achteraf of ze haar tekening weer mee mocht nemen, maar vond het prima dat de tekening nu een ander huis heeft.”



Dankbare ouderen

Ook de ouderen van Meulenvelden waren onder de indruk van de burgemeester en vooral erg dankbaar, zegt Ellen Knaven. Volgens de teamleidster van Tesma, een onderdeel van Meulenvelden, is het mooi om te zien dat de kinderen zo hun best hebben gedaan: “Als je de glimlach ziet, dan besef je dat het de kleine dingen zijn die het doen.”





