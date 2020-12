Kamerleden zetten zich in voor Kinderen van de Voedselbank

Maandag stonden Evert Jan Slootweg en zijn collega René Peters bij de Stichting Kinderen van de Voedselbank op de stoep, om zich met het plaatselijk CDA-raadslid Martin Hommersom coronaproof te laten informeren over de sterke stijging van het aantal aanvragen om pakketten nieuwe kleding en schoenen, door ouders van kinderen die onder de armoedegrens leven. Voorzitter Maurice van der Ven vertelde de CDA-delegatie dat de stichting eveneens te kampen heeft met een forse daling aan inkomsten, omdat gebruikelijke grote acties en collectes voor dit goede doel niet mogen doorgaan.



Slootweg, Peters en Hommersom waren erg onder de indruk van het werk van de vrijwilligers van Kinderen van de Voedselbank. De Kamerleden zegden concreet toe om in Den Haag alles in het werk te stellen dat ook de landelijke stichting in Dodewaard ondersteuning krijgt uit de Europese armoedegelden. ‘We hebben overigens ook al digitale gesprekken gevoerd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kamerleden van D66 en de VVD’, zegt Ton Keuken in een reactie. ‘Verder heb ik in het afgelopen half jaar al heel veel pogingen gedaan om met alle andere partijen telefonisch of digitaal in gesprek te komen. Tot op heden hebben die echter niet de moeite genomen om te reageren, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit met de verkiezingen voor de boeg nog wel gaat gebeuren.’

