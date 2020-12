Beschuit met roze muisjes in Burgers' Zoo: leeuwin werpt drieling

Het is al de tweede keer dit jaar dat Burgers' met babynieuws uit de leeuwengroep komt. In juli kreeg de andere leeuwin al een tweeling: een mannetje en een vrouwtje. Hun vader is dezelfde leeuw als de vader van de net geboren drieling.

Bekijk de video van Koninklijke Burgers' Zoo. De tekst gaat daaronder verder.

Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo zegt dat de geboorte van een drieling niet zo bijzonder is. In de regel werpt een leeuwin tussen de twee en vier jongen per keer. De dierentuin laat de leeuwin en haar jongen zo veel mogelijk met rust, omdat de eerste levensdagen bij grote roofdieren vaak kritiek zijn.

Wordt de leeuwin gestoord, dan bestaat de kans dat ze haar welpen iets aandoet. Dat wil de dierentuin natuurlijk voorkomen en dus worden de dieren op dit moment vooral gevolgd via de camera's in het kraamverblijf. De verzorgers komen nauwelijks in de buurt.

Publiek moet geduld houden

Het zal nog enkele weken duren voor het grote publiek zich kan vergapen aan de drie pasgeboren leeuwinnen. "Eerst krijgen ze nog een enting tegen kattenziekte en niesziekte, zoals gewone huiskatten die ook krijgen", legt Lukkenaar uit. "En dan een paar weken later nog eentje. Ik denk dat we ze ergens in januari met z'n allen te zien kunnen krijgen."

In totaal zijn er nu acht leeuwen in het leeuwenverblijf: een mannetje, twee vrouwtjes en vijf welpen. Er is nog voldoende ruimte om de complete groep te huisvesten. "We hebben een groot verblijf, en acht leeuwen is eigenlijk een normale groepssamenstelling", zegt Lukkenaar.