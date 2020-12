Nijmeegse Ap kwam op zijn 53ste uit de kast: 'Mijn vrouw was gekwetst'

"Je hoort van sommige mensen, die hetzelfde meegemaakt hebben, dat ze het altijd al wel wisten. Dat was bij mij niet zo", legt hij uit in het Omroep Gelderland-programma Van Gelders Grijs. Presentator Jochem van Gelder vertelt hoe het óók kan: "Bij mijn zoon wisten wij vanaf z'n 3e of 4e al wel dat hij op jongens zou gaan vallen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Willemsen was getrouwd met een vrouw en had twee kinderen. "Het heeft een paar jaar nodig om voor de mannen te gaan", legt hij uit. "Ik dacht wel even: ik leef gewoon verder. Maar je komt er steeds meer achter dat dat niet kan. Uiteindelijk heb ik die lastige stap gezet."

Eerst heeft hij het aan zijn vrouw verteld. "Ze was gekwetst, teleurgesteld en boos." Zijn dochters reageerden er wel goed op, uiteindelijk is het tussen hem en zijn ex-vrouw ook weer helemaal goed gekomen.

Hoe kom ik op latere leeftijd uit de kast?

Het COC ziet dat het voor mensen die op latere leeftijd uit de kast komen moeilijker is dan voor jongere mensen. Ze adviseren deze mensen om het onder andere als een mededeling te vertellen en er geen vraag van te maken. Ook is het goed om iemand die je erg vertrouwt, zoals een goede vriend of vriendin, om hulp te vragen. En het belangrijkste: het draait om jou. Trek je niks aan van wat anderen vinden, hoe lastig dat ook is.

Bekijk de hele uitzending van Van Gelders Grijs: