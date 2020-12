Twee rijstroken dicht op A12 na ongeval

Het ongeluk vond plaats rond 7.00 uur. Op een afbeelding van een verkeerscamera van Rijkswaterstaat is te zien dat twee auto's met elkaar in botsing zijn gekomen. Vanwege de plek waar de botsing is gebeurd, wordt het overige verkeer langs het ongeval geleid. Aangezien het spits is op het moment van de botsing, is er in korte tijd een flinke file ontstaan.

De ANWB meldde rond 7.00 uur dat de vertraging ongeveer twintig minuten betrof, maar tien minuten later was dat al opgelopen tot drie kwartier. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De weg wordt schoongeveegd, waarna de auto's worden afgesleept.