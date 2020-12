Wageningen onderzoekt oprichting Regionaal Warmte Infrabedrijf

Anne Janssen, wethouder aardgasvrije wijken gemeente Wageningen:

“Wij zijn heel blij dat de provincie Gelderland meewerkt aan een onderzoek. Ook voor het aanleggen van het Wageningse warmtenet is provinciale samenwerking van groot belang.” In Wageningen werken gemeente en partners hard aan een plan voor een Warmtenet dat met industriële restwarmte van bijvoorbeeld Parenco, bij de start 6200 woningen en op langere termijn nog veel meer woningen van warmte kan voorzien.

Tekst gaat verder onder de video

Overschakeling van aardgas naar duurzame warmte

Het nationaal Klimaatakkoord gaat uit van een groei in stadswarmte naar circa 80.000 woningen per jaar in 2025 t/m 2030. In 2050 moet de gebouwde omgeving volledig aardgasvrij zijn. Voor Gelderland betekent dit dat straks circa 8.000 - 10.000 woningen per jaar moeten overschakelen op een warmtenet om dit doel te bereiken. De teller staat nu op een paar honderd aansluitingen per jaar.

Warmtenetten in de regio

In Gelderland zijn al verschillende grootschalige warmtenetten. Bijvoorbeeld in Arnhem en Nijmegen waar vele duizenden woningen worden verwarmd via de restwarmte van de afvalenergiecentrales in Duiven en Weurt. Maar ook Ede, waar snoeihoutcentrales het warmtenet voeden en waar geothermie het in de toekomst mogelijk overneemt. Uit de Regionale Structuur Warmte is gebleken dat er in Gelderland voldoende mogelijkheden zijn voor warmtenetten, met name in een stedelijk gebied.