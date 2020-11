Joep van der Sluijs is de redder van NEC

Met een geplaatst schot in de hoek zorgde de linkspoot uit Druten voor de bevrijdende 2-1. "Ik denk, ik schiet hem op de goal. Ik neem hem eerst aan op de borst, ik zag het gaatje en ik prik hem erin. Ik hoop dat ik er nog meer zo ga maken. Ik zat te popelen om erin te komen en als je dan mag invallen, moet je extra gas geven."

Niet mooi en niet goed

Middenvelder Jordy Bruijn erkende dat het spel van NEC niet best was. "Het belangrijkste zijn de drie punten. Het was niet mooi en het was niet goed. Dit soort wedstrijden horen er ook bij. Tegen Helmond en Roda lukte het uiteindelijk niet om te winnen. Nu wel en op het einde van het seizoen kunnen dit wel eens hele belangrijke punten zijn. We hebben in ieder geval gestreden en uiteindelijk ben ik blij dat Joep hem maakt."

Jordy Bruijn is vooral blij met de drie punten Foto: Omroep Gelderland

Periodetitel

Bruijn weet dat NEC dichterbij de top komt. "Wij zijn vooral bezig met de tweede periode. We hebben het nu in eigen hand. Als we blijven winnen, dan is de tweede periode voor ons. En op de ranglijst stijgen we dan hopelijk nog een plekje of wat."

Druten

Matchwinner Van der Sluijs komt uit Druten en daar wordt hij steeds bekender. "Het valt wel mee, maar altijd leuk als je leuke reacties krijgt. Nu krijg ik ze denk ik ook wel, ja."