'Visboer André moet terugkomen!', bewoners beginnen actie

"Het is gewoon een feestje om daar voor de kraam te staan", vertelt bewoonster Sandra Mekkelholt. Ze begon maandag een petitie om de rijdende viskar van André de Visscher zijn wekelijkse plek in haar wijk Schuytgraaf terug te geven. De roep om de markante visboer leverde in een paar uur tijd al 180 handtekeningen op.

Zelf deelde André eerder gratis kibbeling uit aan iedereen die een mailtje met een steunbetuiging voor hem naar de gemeente stuurde. Ondanks de honderden reacties, bleef wethouder Ronald Paping bij zijn standpunt. Er zijn afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt en daar wil hij zich aan houden. Tot 2027 zou er daarom geen plek meer zijn voor André.

Zie ook: Visboer André krijgt zijn stekkie niet terug: 'Slappe hap, hè?'

"Belachelijk", meent Sandra. Buiten dat André goede vis heeft, is hij volgens haar ook nog eens heel vermakelijk. "Hij entertaint en heeft altijd een leuk woordje voor iedereen." De wijk mist André, meent zij.

'Niet verwacht: grandioos'

"Goeiedag", zegt André verrast als we hem vertellen over het aantal handtekeningen dat er in korte tijd voor hem binnen is gehaald. "Dat gaat erop hè. Dat had ik niet verwacht. Prachtig dat ze zoiets doen. Grandioos."

Of dit dan wel gaat helpen om zijn geliefde stek terug te krijgen? "Dat moet toch. Het kan toch niet anders", vindt André. "Dat halve daggie dat dat visboertje er staat, dat moet toch kunnen."

'Gemeente luistert niet'

Sandra zelf is minder zeker over de slagingskansen van haar actie. Op dat gebied heeft ze 'niet zoveel vertrouwen' in de gemeente. "Ze luisteren niet goed naar de bewoners. Kennelijk is wat een ontwikkelaar wil, belangrijker dan wat wij willen. Maar dan heb ik in elk geval mijn best gedaan."