Bank sluit alle pinautomaten na zoveelste plofkraak in korte tijd

De plofkraak op een geldautomaat in Westervoort in de nacht van zondag op maandag was de druppel om alle geldautomaten van de bank in het land voorlopig te sluiten, bevestigt een woordvoerder van de SNS. Alle veertig pinmachines gaan dicht, in Gelderland gaat het om acht automaten.

"Als je merkt dat er in korte tijd sprake is van vijf plofkraken, dan is het beter om even pas op de plaats te maken", legt de bankwoordvoerder uit. "Dan kunnen we even bekijken wat er aan de hand is en dan vervolgstappen bepalen."

'Trend doorbreken'

Waarom juist zijn bank de laatste tijd doelwit is van criminelen, weet de woordvoerder niet. "In technische zijn onze automaten niet anders dan die van andere banken. Maar het lijkt wel een patroon te zijn dat een bepaalde bank een tijdje 'populair' is. Die trend willen we doorbreken."

Hoe lang de automaten buiten gebruik blijven, is nog niet bekend.

