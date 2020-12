Buurtgenoten geloven niet in onschuld Nijmeegse verdachte gasexplosie

Mistroostig kijken Ference de Weijer en Guert Broens door de bouwhekken naar de plaats waar twee woonhuizen stonden: het huis van de man waar de explosie plaatsvond en dat van zijn buurtman Ference. “Ons hele verleden, alles weg”, zegt De Weijer. “Het is alsof je opnieuw geboren wordt.”

'Alles kwam naar binnen'

De buren herinneren zich het voorval nog als de dag van gisteren. Geurt kijkt vanuit zijn achtertuin op de verwoeste plek: “Ja, nog elke dag als ik thuiskom kijk ik tegen die leegte aan.” Ference vertelt dat anderen het vooral over de harde knal hebben, maar hij en zijn vrouw merkten als directe buren niet zo zeer de klap, als wel de gevolgen ervan. “Alles kwam naar binnen. Een implosie van hier tot gunter. Glas, alles in één keer.”

Het twaalfjarige dochtertje van Geurt zat op haar kamer. Broens: “De brokstukken van zijn aanbouw lagen bij haar binnen.” Wonder boven wonder hield het meisje er alleen een lichte schaafwond aan over.

'Vijf minuten later en ik had hier niet gestaan'

Buurman Ference was even voor de explosie nog in zijn slaapkamer. De Weijer: “Was ik vijf minuten later geweest, dan had ik hier niet gestaan. Precies op die plek is de muur aan de bovenkant helemaal ingeklapt.”

Omwonenden hebben van deskundigen gehoord dat zich in het huis waar de explosie plaatsvond 21 kuub gas bevonden moet hebben. Dat betekent dat de gaskraan 5,5 uur open gestaan moet hebben. De verdachte van de explosie zou zijn huis potdicht hebben afgesloten, onder meer door de uitgang van de afzuigkap met kranten vol te stoppen.

Beschermengel

Het hartvormige tegeltje met daarop een beschermengel, die bij Geurts dochter aan het raamkozijn hangt, was nog onbeschadigd. Het is alsof een engel de hele buurt heeft beschermd, vindt Geurt, want een explosie van een dergelijke omvang had veel grotere gevolgen kunnen hebben. Geurt: “De meerdere experts die rondliepen in de wijk zeiden: 'Normaal gesproken zijn we lijken aan het stapelen, of in ieder geval gewonden aan het afvoeren.' Maar helemaal niemand was gewond, alleen hij zelf was licht gewond.”

Geurt noemt het een 'godswonder' dat er verder geen ernstig gewonden waren.

De plek van de explosie in mei 2020 (foto Omroep Geldeland) Foto: Omroep Gelderland

Volgens buurtgenoten had de verdachte van de gasexplosie zijn daad van tevoren aangekondigd. Volgens Geurt Broens zei hij: “Er gaat binnenkort iets ergs gebeuren. Er komt een grote klap en ik neem iedereen mee.” Maar de advocaat van de verdachte, Peter-Paul Tummers, ontkent dat: “Daar blijkt niets van. Niet uit het dossier, maar ook niet uit mijn bevragingen van cliënt.” Volgens Tummers kan de verdachte zich niets meer herinneren van de gebeurtenis: “’s Morgens heeft hij koffie gedronken, een tosti gemaakt, hij heeft bier gedronken en vanaf dat moment is hij het gewoon helemaal kwijt. Het hele verhaal.”

Problemen

De buren hadden al jarenlang problemen met de man. Hij dronk stevig en vulde dan bijvoorbeeld zijn lege bierblikken met water om ze vervolgens bij anderen in de tuin te gooien. “Hij heeft zelfs wel eens met volle groentepotten gegooid”, vertelt Geurt. Nadat zijn vrouw bij hem was weggegaan gleed de buurman steeds verder af, zegt Ference. Broens: “Hij was boos op de wereld.” Ference vult aan: “Hij vond zich het slachtoffer in het hele gebeuren.”

Verantwoordelijk

Directeur van woningvereniging Woonwaarts Esther Lamers daarover: “Hij stond niet als zodanig bekend. En wat de buren weten, dat is niet bij ons bekend geweest.” Woonwaarts wil komend jaar nieuwe woningen laten bouwen op de plek van de verwoesting, maar de precieze plannen daarvoor zijn nog niet rond.

De buurtgenoten vinden de verdachte ondanks zijn alcoholprobleem volledig verantwoordelijk voor de explosie. Ference de Weijer: “Ik vind dat hem duidelijk verweten kan worden dat dit zo is gebeurd.” Geurt Broens: “Ik hoop dat het recht zegeviert, wat dat betreft. Want zo iemand hoort niet in een gezellige wijk te wonen.”

